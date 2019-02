Bussetti attacca i professori del Sud | l’ira dei grillini 

lastampa

(Di domenica 10 febbraio 2019) Il sorriso. Il tono. L’aria di superiorità di chi sta insegnando ad altri che cosa vogliano dire tre parole: «lavoro», «impegno» e «sacrificio». Sono le parole che il ministro dell’Istruzione Marco, in quota Lega, scandisce perché risultino ben chiare agli interlocutori, come appare anche in un video. ...