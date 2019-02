Uomini e Donne | Sonia Pattarino | Ivan? Voglio uscire dal programma con lui il prima

Anticipazioni Uomini e donne - prossima settimana : esterna trash per Lorenzo - Irene torna : La puntata del trono classico di ieri 8 febbraio è stata caratterizzata dall'addio di Teresa Langella, che ha annunciato di essere pronta alla scelta che verrà registrata in una villa. Ma non sono mancate le proteste delle corteggiatrici dei tronisti Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Le più deluse sono apparse Irene e Giorgia, che si sono sentite prese in giro dopo che Luigi ha deciso di conoscere e frequentare Valentina, ...

Anticipazioni Uomini e donne : dopo lo sfogo contro la Langella - Dal Corso ritornerà : La visione delle esterne di Teresa Langella e Antonio Moriconi, trasmesse nella ultime puntate di Uomini e donne, sono state un duro colpo per Andrea Dal Corso. Il corteggiatore veneto non si sarebbe mai aspettato simili dichiarazioni da parte della tronista né tanto meno il gesto romantico nei confronti del giovane laziale. Per questo motivo, dopo la registrazione che era stata effettuata lo sCorso 17 gennaio, Andrea non è riuscito a trattenere ...

Non solo migranti - storie di Uomini e donne in lotta per i propri diritti : “Non è più il tempo della poesia” : Non solo migranti. Non solo identità sbiadite da riunire in un gruppo su cui esercitare i nostri sentimenti: l’odio, come la compassione. Spesso, l’indifferenza. Non solo esseri in fuga. Ma intelligenze in lotta per una libertà che innanzitutto vuole essere la loro. Al tempo delle navi respinte in Libia e delle propagande a reti unificate su un’emergenza immigrazione che mai davvero (per noi) è stata emergenza, quello che ancora non siamo ...

Andrea Dal Corso salta il serale di Uomini e Donne? Il duro sfogo : Uomini e Donne: Andrea Dal Corso furioso dopo la puntata di oggi Quest’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne è stata complicata per Andrea Dal Corso, il quale è stato criticato da Teresa Langella. E poco fa il portale WittyTv.it ha pubblicato il video del suo lungo sfogo avvenuto dopo la registrazione della puntata del dating. Cosa ha detto? Il corteggiatore, visibilmente provato in volto, ha confessato alla redazione del ...

In una delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato che ha smascherato Gian Battista e Claire. La donna però non ci sta...

Sossio e Ursula si stanno finalmente vivendo in grande serenità la loro storia d'amore. Dopo tanti alti e bassi, i due ex del Trono Over di Uomini e Donne pare abbiano trovato il giusto equilibrio.

Trono Over Uomini e Donne - Gian Battista : “Sono stato soggiogato” : Gian Battista del Trono Over di Uomini e Donne fa delle nuove rivelazioni Nelle ultime puntate di Uomini e Donne ad aver fatto parlare sono stati Gian Battista e Claire, i quali hanno cercato di prendersi gioco della redazione. Il tutto è emerso grazie ad una segnalazione fatta da un telespettatore, il quale ha mandato un video girato tramite il cellulare a Sperti in cui sono stati sorpresi mettersi d’accordo su cosa dire e fare nelle ...

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne ad aver fatto parlare sono stati Gian Battista e Claire, i quali hanno cercato di prendersi gioco della redazione. Il tutto è emerso grazie ad una segnalazione fatta da un telespettatore, il quale ha mandato un video girato tramite il cellulare a Sperti in cui sono stati sorpresi mettersi d'accordo su cosa dire e fare nelle

CLAUDIA DIONIGI/ Video - ballo sensuale con Ivan Gonzalez : standing ovation a Uomini e Donne : CLAUDIA DIONIGI Uomini e Donne, Video: l'uscita con Ivan Gonzalez farà infuriare Lorenzo Riccardi? Ecco cosa succederà nella puntata di oggi

Uomini e Donne - Lorenzo imbarazzato durante l'esterna con Claudia : "Sono bloccato per un motivo. Ed è anche bello grosso!" : La puntata di Uomini e Donne, andata in onda venerdì 8 febbraio 2019, ha avuto risvolti tragicomici per Lorenzo, come sempre, diviso tra le due corteggiatrici Claudia e Giulia.l'esterna con Claudia è stata tra le più divertenti degli ultimi anni. Lorenzo, in evidente difficoltà davanti alle forme di Claudia messe in bella mostra dalla corteggiatrice con un vestito molto sexy, si è scatenato con mille battute degne dei migliori b-movie ...

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez non chiarisce con Sonia e Natalia ed esce in esterna con Silvia : Ivan Gonzalez, uno dei quattro tronisti di Uomini e Donne, durante la puntata odierna del programma condotto da Maria De Filippi, non è riuscito a chiarire con le corteggiatrici Sonia e Natalia.Ivan si è recato da Sonia per un chiarimento, al termine della puntata scorsa, ma la corteggiatrice non si è mostrata aperta al confronto:prosegui la letturaUomini e Donne, Ivan Gonzalez non chiarisce con Sonia e Natalia ed esce in esterna con ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni fa arrabbiare Irene che lascia lo studio : Luigi Mastroianni, uno dei quattro tronisti attualmente in carica a Uomini e Donne, nella puntata andata in onda oggi, venerdì 8 febbraio 2019, ha fatto arrabbiare le sue corteggiatrici Giorgia e Irene. Il tronista, infatti, ha trascorso una mega-esterna dalla durata di 7 ore insieme alla corteggiatrice Valentina. Luigi, in puntata, ha ammesso che avrebbe voluto pure passare la notte con lei: "Ma in due stanze separate...". La redazione, ...

Uomini e Donne oggi - Ivan delude Sonia. Lei : “Sono arrabbiata” : Sonia arrabbiata con Ivan: lo sfogo della corteggiatrice di Uomini e Donne Ivan Gonzalez, tra pochissime settimane, farà la sua scelta. Tuttavia le cose tra il tronista e le sue corteggiatrici sono precipitate in questi giorni. Il motivo? Ha baciato entrambe, facendo loro perdere le staffe. E anche l’ultimo confronto che ha avuto con queste ultime non ha migliorato la situazione. Il tronista riuscirà a recuperare terreno con loro? Chissà, ...

Uomini e Donne : dopo i passi falsi di Riccardi - Claudia esce con Ivan : Le giornate di giovedì e venerdì sono, come si consueto, dedicate al trono classico di Uomini e Donne. Nel corso dell'appuntamento andato in onda ieri, il pubblico ha assistito alle avventure di Teresa Langella, ormai prossima alla scelta, e Luigi Mastroianni, sempre più confuso e deluso dalle sue corteggiatrici. Nella puntata odierna, invece, spazio al trono di Lorenzo Riccardi. Il ragazzo, dopo aver combinato il caos nel corso delle precedenti ...