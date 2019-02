Roma | un pino cade sulle auto | paura davanti al liceo Giulio Cesare

Roma - cade pino davanti al liceo classico Giulio Cesare : auto devastate : Tragedia sfiorata a Roma: cade un albero davanti al liceo Giulio Cesare, auto schiacciate Tgcom24 1 di 17 Tgcom24 2 di 17 Tgcom24 3 di 17 Tgcom24 4 di 17 Tgcom24 5 di 17 LaPresse 6 di 17 LaPresse 7 di ...

Roma - riapre l'aeroporto di Ciampino dopo la bonifica dalle bombe : Ha riaperto l'aeroporto di Ciampino a Roma. Lo scalo è rimasto chiuso per alcune ore dopo il ritrovamento di tre bombe tedesche risalenti alla seconda guerra mondiale. Gli specialisti del 6° ...

Omaggio a Pino Daniele - la band Iesaino' nel Salotto di Pulcinella a Roma : Venerdì 22 febbraio, nel Salotto di Pulcinella, piccolo teatro napoletano a Roma, si esibirà in concerto la band Iesaino' per il tour 'Mal di te', un Omaggio a Pino Daniele, oltre i confini della sua ...

La Roma popolare e di sinistra nel libro di Pino Santarelli Rosso in cammino : Dare alla politica e non prendere dalla politica. Questa la morale della storia di Pino Santarelli. Una storia Romana, una vicenda esistenziale tutta vissuta a sinistra, in una Roma popolare - le ...

Roma : in manette ‘Joe Cappuccio’ - 2 gennaio rapinò due donne : Roma – Al termine di un’accurata attivita’ investigativa, i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno arrestato un 42enne Romano accusato di aver rapinato due donne, a poche ore l’una dall’altra, la notte del 2 gennaio ad Ostia. Il malvivente era balzato alle cronache con il soprannome di ‘Joe cappuccio’, per via della sua abitudine di cogliere di sorpresa le sue vittime travisato, a tal punto da ...

Roma : rapinò carico tabacchi con taglierino - arrestato 47enne : Roma – Questa mattina, i Carabinieri della Stazione Roma San Paolo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di un 47enne Romano, senza occupazione e con precedenti, ritenuto responsabile del reato di rapina. Il provvedimento cautelare e’ stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di ...

Roma : alle 11.30 Battisti a Ciampino - presente Salvini : Roma – L’arrivo di Cesare Battisti e’ previsto per le 11 e 30 a Ciampino. Lo si apprende da fonti del Viminale. Salvini: sarò puntuale a Ciampino per accogliere assassino comunista “alle 11.30 arriva in Italia l’assassino comunista Cesare Battisti. Saro’ puntuale in aeroporto. Oggi e’ una giornata di giustizia per la memoria delle vittime di questo criminale, per i loro famigliari e per tutti gli ...