Polpettone di verdure: la ricetta ideale per un secondo piatto sano e gustoso

(Di sabato 9 febbraio 2019) Unricco di gusto e un ottimo modo per convincere i più piccoli a mangiare ledi cui spesso non vogliono proprio sentir parlare.Ricco di proprietà importanti per la nostra salute e semplice da preparare, ildiè ilper un pranzo o una cena leggera, sana, nutriente e gustosa. Senza contare che si tratta di un ottimo stratagemma per convincere i bambini a mangiare le: servitelo in tavola con un contorno di patate, vedrete che non sapranno dire di no. Una valida alternativa aldi carne e unche vi permetterà di non sprecare il pane raffermo e lee i formaggi avanzati in frigo. Per preparare questopotete utilizzare qualsiasi tipo di verdura: vediamo insieme come procedere.INGREDIENTI 300 gr di patate 1 porro 100 gr di spinaci 2 carote 1 spicchio di aglio 1 cipolla 2 uova medie 200 ...