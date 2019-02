Perché devi essere la donna che vuoi E non avere paura

dilei

(Di sabato 9 febbraio 2019) Non hai bisogno di un uomo perfelice. Ladella tua vita puoitu.Puoitu, da sola, a sconfiggere le tue paure. A realizzare i tuoi sogni. Non hai bisogno di un uomo che ti stringa la mano perpiù forte, né diqualcuno che ti ami. Amati tu, con tutta te stessa. Non inseguire nessuno, non soffrire per chi – di te – non è degno. Ma soprattutto, sii libera: di declinare un invito, di non acquistare un abito solo“è di moda”. Di non indossare un paio di tacchi, neppure ad una festa. Di trascorrere una serata sul divano, anziché in discoteca. Di salire in macchina, e guidare senza una meta col solo obiettivo di sentirti libera.Sii l’artefice della tua vita, non correre dietro a persone che non guardano e non ascoltano. Metti al primo posto la tua felicità, basta a te stessa. Con la tua forza di volontà, con la ...