Guaidò non esclude un intervento militare straniero

Venezuela - Guaidò non esclude intervento militare - : Il presidente autoproclamato ha affermato: "È un tema molto controverso, ma faremo tutto il possibile". Intanto gli Usa tengono contatti diretti con i militari invitandoli ad abbandonare il ...

Venezuela Guaidò non esclude via libera a intervento militare Usa. 'Martedì mobilitazione generale' : Lo dico al mondo intero: abbiamo bisogno della solidarietà, della coscienza, perché non ci sia una follia di guerra e non trasformino il Venezuela in nuovo Vietnam, perché il popolo Venezuelano, le ...

Guaido' non esclude ok a intervento Usa : 23.30 Juan Guaido', il presidente del Parlamento venezuelano riconosciuto presidente ad interim dalla gran parte dei Paesi europei e dagli Usa, ha detto che non esclude di autorizzare l'intervento degli Stati Uniti in Venezuela qualora lo ritenesse necessario. "Faremo tutto ciò che è necessario", ha detto Guaido' in un'intervista. "Ovviamente è un tema molto controverso, ma facendo uso della nostra sovranità, dell'esercizio delle nostre ...

Il gruppo di contatto sul Venezuela a Montevideo non piace né a Maduro né a Guaidó : “L’Unione europea ha creato un gruppo di contatto che a quanto pare non piace né al governo uscente né al governo a interim. Non mi aspetto che questo gruppo abbia molto successo”. Stretto collaboratore di Juan Guaidó da quando assieme a lui guidò la protesta del 2007, Yon Goicoechea commenta così a

Anche Guaidó si appella al Papa in tv. Vaticano : non è una richiesta formale : Nei Sacri Palazzi non basta un appello in tv per far partire una mediazione diplomatica. A maggior ragione in una situazione particolarmente delicata come quella di Caracas. Nella giornata di ieri c’è stato qualche momento di fibrillazione - e illusione - dopo che Guaidó a Sky Tg24 ha chiesto a «tutti quelli che possono aiutarci, come il Santo Padr...

Venezuela - Guaidò 'Di Battista ignorante'/ Leader non riconosciuto dall'Italia : tensioni nel governo : Il presidente del Venezuela, Guaidò, ha parlato stamane dell'Italia, esternando le proprie incertezze in merito alla mancata presa di posizione

Venezuela - Guaidó a Sky TG24 : rischio il carcere ma non lo temo - : Il presidente dell'Assemblea nazionale del Popolo, che affronta la discussione sugli aiuti umanitari, si è detto soddisfatto del sostegno di molti Paesi dell'Ue. Maduro però lo attacca: "E' un ...

Salvini : "Maduro è un delinquente". E Guaidò attacca Di Battista : "Non sa cosa succede qui" : Una lotta che oggi è riconosciuta da tutto il mondo, da 26 nazioni europee su 28, dai Paesi africani, in Oceania… Venisse qui a farsi un giro, a vedere qualche ospedale, o magari qualche città di ...

Salvini : 'Maduro è un delinquente'. E Guaidò attacca Di Battista : 'Non sa cosa succede qui' : Una lotta che oggi è riconosciuta da tutto il mondo, da 26 nazioni europee su 28, dai Paesi africani, in Oceania… Venisse qui a farsi un giro, a vedere qualche ospedale, o magari qualche città di ...

Venezuela - Guaidò 'Di Battista ignorante'/ Leader non riconosciuto dall'Italia : tensioni nel governo : Il presidente del Venezuela, Guaidò, ha parlato stamane dell'Italia, esternando le proprie incertezze in merito alla mancata presa di posizione

Malgrado Mattarella. L'Italia continua a non schierarsi sul Venezuela e blocca la dichiarazione comune dell'Ue per Guaidò : Nemmeno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riesce a smuovere il governo gialloverde sulla crisi Venezuelana. Lega e Movimento cinquestelle restano su posizioni opposte: l'una contro Nicolas Maduro, chiede libere elezioni; i pentastellati sono per la non-ingerenza, non stanno né con Maduro né con l'autoproclamato presidente Juan Guaidò, chiedono il dialogo per evitare "la guerra civile". E così cadono nel ...

Venezuela - M5s : non riconoscere Guaidò non significa neutralità : Roma, 4 feb., askanews, - 'Non riconoscere la presidenza Guaidò non significa rimanere neutrali né, tantomeno, appoggiare Maduro: significa sostenere con fermezza la strada del dialogo e della non ...

Venezuela - mezza Europa si schiera con Guaidó - ma l'Italia decide di non decidere : Ancora una volta il governo Conte si divide e non riesce ad esprimere una linea comune e condivisa in politica estera. La Lega sembrerebbe orientata a condannare Maduro, mentre l'ala movimentista dei ...

Venezuela ultime notizie : si allarga il fronte pro-Guaidò - Trump non esclude opzione militare : Continua lo scontro diplomatico internazionale intorno alla crisi in Venezuela. Infatti, da oggi è aumentato il numero dei paesi europei che riconoscono come presidente del paese Juan Guaidò. Scaduto l’ultimatum di otto giorni emesso nei confronti di Maduro affinché indicesse nuove elezioni presidenziali, Francia, Olanda, Germania, Gran Bretagna, Svezia, Spagna, Portogallo, Danimarca ed Austria hanno riconosciuto l’auto-proclamato ...