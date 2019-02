Estero: il Regno Unito ospiterà i Mondiali del 2030?

lanotiziasportiva

(Di sabato 9 febbraio 2019) Le Associazioni di calcio delle principali federazioni delprenderanno una decisione per ospitare il Mondiale del.Le Associazione Nazionali di calcio di Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord e Irlanda proporranno la candidatura delper ospitare il Mondiale delDopo l’incontro che avverrà nei prossimi giorni, verrà presa una decisione definitiva, in base allo studio delle disposizioni Fifa vigenti. Il massimo organismo di governo del calcio mondiale infatti, prevede che gli stadi designati debbano avere una capacità di almeno 40mila spettatori per i gironi, 60mila per le semifinali e 80mila per la cerimonia d’apertura e chiusura. Attualmente solo il Wembley Stadium di Londra è in grado di raggiungere la capienza richiesta, mentre il Millenium Stadium di Cardiff e Murrayfield sono adatti per le semifinali.Anche il Primo Ministro ...