È morto David | il 63enne che una settimana fa si era sposato in ospedale

morto di lavoro a 24 anni - gli operai : 'Tutti apprendisti al momento della tragedia. Davide aveva paura di salire' : Davide aveva paura di salire sul capannone, lo avrebbe confidato a un paio di colleghi e ai familiari, ma a preoccuparlo maggiormente era la possibilità di perdere il lavoro o di non vedersi rinnovare ...

Davide - 19 anni - trovato morto nel letto : non rispondeva alle chiamate del papà : TREVISO - Un ragazzo di 19 anni è stato trovato morto nel letto a Vascon di Carbonera. Si tratta di Davide Cannella, palermitano che viveva e lavorava nella Marca, al Ristorantino Carbone in...

Gemellini circoncisi in casa da presunto medico libanese : David morto a due anni - gravissimo il fratellino : Come appreso da Leggo, questa mattina a Monterotondo, a nord di Roma, due Gemellini nigeriani di quasi due anni sono stati circoncisi all'interno di una casa famiglia. Uno dei due bambini,...

Gemellini circoncisi in casa da presunto medico nigeriano : David morto a due anni - gravissimo il fratellino : Come appreso da Leggo, questa mattina a Monterotondo, a nord di Roma, due Gemellini nigeriani di quasi due anni sono stati circoncisi all'interno di una casa famiglia. Uno dei due bambini,...

Gemellini circoncisi in casa da presunto medico nigeriano : David morto a un anno - gravissimo il fratellino : Come appreso da Leggo, questa mattina a Monterotondo, a nord di Roma, due Gemellini nigeriani di un anno sono stati circoncisi all'interno di una casa famiglia. Uno dei due bambini, David ,...

Astori - la madre ripercorre quel maledetto giorno e chiede che sia fatta chiarezza : “non voglio che Davide sia morto invano” : La scomparsa di Astori e l’indagine sulla sua morte, la madre di Davide alla ricerca della verità sul decesso del figlio: “non voglio che il suo sacrificio sia inutile” Tra pochi giorni sarà il primo Natale senza Davide Astori per la famiglia dell’ex difensore della Fiorentina. Il calciatore, morto prematuramente lo scorso 4 marzo nel sonno, è deceduto a seguito di un arresto cardiaco, per cui sono attualmente ...

E' morto l'attore Ennio Fantastichini : vinse il David di Donatello con 'Mine Vaganti' : Oggi 1° dicembre è venuto a mancare l'attore Ennio Fantastichini all'età di 63 anni: un artista poliedrico che, nel corso della sua carriera, ha ottenuto grandi successi sia al cinema che in televisione. Ha avuto la capacità di spaziare da personaggi comici fino a quelli drammatici, dimostrando un talento straordinario che gli è valso la vittoria del David di Donatello nel 2010 come migliore attore non protagonista della pellicola intitolata ...