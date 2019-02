Donna dispersa in provincia di Isernia | recuperata da un elicottero dell’Aeronautica

meteoweb.eu

(Di sabato 9 febbraio 2019) UnHH 139 del 85° Centro SAR (Search And Rescue) di Pratica di Mare, dipendente dal 15° Stormo di Cervia, si è alzato in volo nella tarda mattinata di oggi, sabato 9 febbraio, per cercare unadi 82 anni. La, dopo una ricerca che durava da ieri, è stata rintracciata dagli uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ed in seguito,con l’ausilio di una barella verricellabile, dall’Militare. Una volta, l’ottantaduenne è stata trasportata presso il campo base allestito in zona e consegnata agli uomini del 118 che hanno trasportato lapresso l’ospedale più vicino con un’ambulanza.L’ordine di decollo è giunto dal Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico a seguito di una richiesta del CNSAS – delegazione del Molise -. Il 15° StormoMilitare dipende dal ...