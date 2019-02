Banche | Di Maio | “Questa Europa a maggio è finita | dopo elezioni non avremo più problema

Banche - la vendetta di Salvini e Di Maio contro i banchieri e Ue : "Ce ne freghiamo delle letterine" : Il governo non ha intenzione di confermare i vertici della Banca d'Italia, oltre a quelli della Consob già sostituiti con l'ex ministro Paolo Savona, perché, come ha spiegato Luigi Di Maio davanti all'assemblea dei risparmiatori truffati dalla banca Popolare di Vicenza: "Chiediamo discontinuità e qu

Di Maio e Salvini contro Bankitalia : «Serve discontinuità». Truffati Banche - «risarcimenti in settimana» : A Vicenza caloroso abbraccio tra i due vicepremier per confermare la ritovata intesa dopo gli ultimi attriti. Prima dell’avvio dei lavori osservati cinque minuti di silenzio in ricordo delle vittime delle crisi bancarie...

Truffati Banche - Di Maio : «Risarcimenti in settimana». Su Bankitalia : «Serve discontinuità» : A Vicenza caloroso abbraccio tra i due vicepremier per confermare la ritovata intesa dopo gli ultimi attriti. Duro attacco del leader 5S a Bankitalia: «Serve discontinuità». Prima dell’avvio dei lavori osservati cinque minuti di silenzio in ricordo delle vittime delle crisi bancarie...

Carige - Di Maio accusa : "Banche e politica sempre a braccetto. Ecco i veri colpevoli" : Rimbomba, nell'aula vuota di Montecitorio, la voce di Luigi Di Maio. 'Alessandro Scajola, Luca Bonsignore, Giovanni Marongiu, Alessandro Repetto'. E ancora, 'Francesco Bellavista Caltagirone, il ...

Caso Carige - 'ecco i nomi della commistione Banche e politica' - Di Maio - : Roma, 1 feb., askanews, - La vecchia politica e le banche sono sempre andate a breccetto. 'La verità è sotto gli occhi di tutti, è il segreto di Pulcinella'. Così il vice premier Luigi Di Maio alla Camera sul Caso Carige rispiondendo a ...

Di Maio : separeremo Banche d'affari e Banche commerciali : Roma, 1 feb., askanews, - Il vice premier Luigi Di Maio annuncia nuove norme per il settore bancario per 'spezzare il legame deleterio tra partiti e politica' e per 'evitare nuovi casi di dissesto'. ...

Truffati dalle Banche - Di Maio : “L’Ue ci ha scritto che non possiamo dare rimborsi automatici. Noi lo facciamo e basta” : Gli indennizzi automatici ai piccoli investitori coinvolti nelle crisi delle banche finite in liquidazione coatta sono finiti come prevedibile nel mirino della Commissione europea. Ad annunciarlo è stato il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, che durante una conferenza stampa alla Camera ha parlato di “una lettera dell’Unione europea che dice non possiamo utilizzare la misura per risarcire i Truffati delle banche”. ...