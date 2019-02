Appello per chi desidera Huawei P20 Pro e Mate 20 Pro | si muove Wind con combo a rate

Venezuela - l’Appello di Juan Guaidò al Papa : “Ci aiuti per porre fine all’usurpazione” : Attraverso i microfoni di Sky Tg24 Juan Guaidò rivolge un appello a Papa Francesco, chiedendo un aiuto per la situazione in Venezuela: "Faccio un appello affinché tutti quelli che possono aiutarci, come il Santo Padre, come il resto della diplomazia, possano collaborare per la fine dell’usurpazione, per un governo di transizione, e a portare a elezioni veramente libere in Venezuela".Continua a leggere

Telefono Azzurro - Appello per una legge che verifichi l’età sui siti per adulti : Da una ricerca effettuata da Telefono Azzurro – Doxa Kids, il 50% dei minorenni intervistati ha affermato che nel proprio gruppo si guardano video a luci rosse. E si tratta di scene molto spesso violente: l’82% dei contenuti rappresenta aggressioni rivolte a donne e ragazze. Tutti sanno, anche i minori, che è sufficiente dichiarare di avere più di 18 anni per visionare un sito per adulti. Per questo motivo Telefono Azzurro, con un appello del ...

“Non è finita finché non è finita”. La battaglia del medico Lorenzo nel suo Appello per la vita : 500mila euro in 4 giorni : “Non è finita finché non è finita”. L’appello lanciato sui social da Lorenzo Farinelli, medico 34enne di Ancona, colpito otto mesi fa da un particolare tipo di tumore, ha raccolto 500mila euro in quattro giorni, cioè l’obiettivo che lui e i suoi familiari si erano posti per affrontare le cure. Farinelli è stato colpito dal linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di tipo B, per il quale non esiste un protocollo terapeutico ...

Stop all’inquinamento da plastica : Appello del WWF ai Capi di Stato per un accordo globale : “Una crisi globale come quella della plastica ha bisogno di una risposta globale ma al momento non esiste alcun trattato internazionale che affronti questo problema al livello mondiale e transfrontaliero“: per questo – si spiega in una nota – è partita oggi una Petizione promossa dal WWF in tutti i paesi dove è presente l’Associazione: l’invito è rivolto ai cittadini del mondo perché “chiedano ai Capi di Stato di ...

Iva Zanicchi : rubato il premio di Sanremo per Zingara - l’Appello della cantante : A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo una sua grande protagonista del passato si affida ai social con un accorato appello: a Iva Zanicchi è infatti stato rubato il premio vinto con il brano Zingara nell’edizione 1969 della kermesse, e la cantante vorrebbe tanto ritrovarlo. L’appello di Iva Zanicchi “Mi è successa una cosa molto sgradevole cari amici: mi hanno rubato il premio col quale ho vinto a Sanremo. ...

Villetta travolta dal fango - l'Appello del superstite : "Io e mia figlia Asia abbiamo bisogno d'aiuto" : Giuseppe Giordano, l'uomo che la notte del 3 novembre scorso ha perso la sua famiglia a causa della esondazione del torrente...

Ostia - processo d’Appello bis : “Il clan Fasciani è un’organizzazione mafiosa”. Pene complessive per 160 anni di carcere : Ora lo ha confermato anche il giudizio d’appello: il clan dei Fasciani di Ostia è un’organizzazione mafiosa. Dopo tre ore di camera di consiglio, la terza Corte d’appello di Roma ha pronunciato 13 condanne per Pene che superano complessivamente i 160 anni di carcere per reati di droga, interposizione fittizia, usura ed estorsioni. Ventisette anni e mezzo di reclusione i giudici hanno inflitto al patriarca Carmine Fasciani, 11 anni e ...

Strage di Viareggio - processo d’Appello : prime richieste di condanna con sconti di pena per effetto della prescrizione : Il sostituto procuratore generale di Firenze Luciana Piras ha chiesto condanne scontate di 6 mesi per i manager tedeschi e austriaci imputati nel processo di appello per la Strage ferroviaria di Viareggio dicendo che le diminuzioni sono dovute solo alla prescrizione scattata nel maggio 2018 per i reati di incendio colposo e lesioni personali colpose. Le condanne così riformulate vanno da 7 anni e 6 mesi a 8 anni e 10 mesi per 9 dirigenti di ...

“La lingua meridionale è superiore” - l’Appello rivolto all’Accademia della Crusca è tutto da ridere : “Escilo” : Il comico palermitano Roberto Lipari ha pubblicato su Facebook un divertente video in cui si rivolge direttamente all’Accademia della Crusca, dopo la querelle nata qualche giorno fa sulle espressioni con verbi intransitivi usati in modo transitivo. “Vi dimostro che la nostra lingua, il meridionale, è superiore alla vostra” esordisce il comico, che poi elenca una serie di punti a vantaggio delle espressioni meridionali ...

Omicidio Vannini - l'Appello della madre a NewsMediaset : "Giustizia per Marco" : "La vita di mio figlio non vale cinque anni di carcere. Se la Cassazione non ribalta tutto ricorreremo alla Corte europea per i diritti dell'uomo"

Papa : Appello per Yemen - rispetto accordi : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 03 FEB - "Con grande preoccupazione seguo la crisi umanitaria nello Yemen. La popolazione è stremata dal lungo conflitto e molti bambini soffrono la fame: il loro grido e ...

Tav e grandi opere - l'Appello : "Sbloccate seicento cantieri fermi". La Mappa : Non vogliamo più tavoli tecnici al Mise ma politici per far ripartire un settore fondamentale per l'economia che, da solo, se ripartisse, potrebbe portare mezzo punto di crescita del Pil". I soldi ...