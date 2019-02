Achille Lauro duetta con Morgan ma è a rischio esclusione | una band romana rivendica la

Sanremo 2019 - tapiro ad Achille Lauro - che dice a Staffelli : "Sei ignorante" : "Dovrei dartelo io il tapiro perché mi sembra proprio una cosa surreale e alquanto ridicola. Ti dovresti informare". Achille Lauro affronta di petto Valerio Staffelli, che lo aveva raggiunto in uno degli hotel sanremesi per consegnarli un tapiro d'oro sulla faccenda che riguarda la canzone Rolls Royce, che secondo Striscia la notizia è un inno all'ecstasy."Sei un esperto di ecstasy, hai fatto il pusher, chi vogliamo prendere in giro? Non ...

Sanremo 2019 - band romana accusa Achille Lauro : «Rolls Royce plagio di una nostra canzone» : Accuse di plagio per Achille Lauro e la sua Rolls Royce, la canzone presentata al Festival di Sanremo. I componenti della band romana Enter hanno sporto denuncia, come informa lo studio legale...

Achille Lauro - per chi ancora non sa chi sia : Si chiama come il famoso armatore napoletano e quindi come la nave che venne dirottata nel 1985, ma è un rapper romano: stasera duetterà con Morgan

Achille Lauro litiga con Staffelli : 'Sei un ignorante - il più grande tonno d'Italia' : Nella prima serata di oggi, durante l'ultima puntata di Striscia La Notizia, è andato in onda un servizio durante cui Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d'oro ad Achille Lauro. Il popolare TG satirico di Canale Cinque si sta scagliando da giorni contro l'artista romano, accusandolo di aver portato al Festival di Sanremo un brano il cui vero significato – secondo l'interpretazione di Striscia La Notizia – altro non sarebbe che ...

Sanremo 2019 - Salvini contro Achille Lauro e la sua "Rolls Royce" : Sanremo 2019, Salvini contro Achille Lauro e la sua "Rolls Royce" Il ministro dell’Interno critica il brano del rapper per dei presunti riferimenti a sostante stupefacenti: “Non è la macchina, anche perché cita qualche personaggio che in passato ha abusato e non è finito bene”. Ma Baglioni difende ...

Staffelli consegna il tapiro ad Achille Lauro per il messaggio che trasmette il suo inedito a Sanremo. Il cantante perde le staffe : Achille Lauro, tapiro d’Oro da Striscia la Notizia: la risposta alle polemiche su Rolls Royce Ancora polemiche intorno al brano portato a Sanremo 2019 da Achille Lauro. Il Big in gara al Festival della... L'articolo staffelli consegna il tapiro ad Achille Lauro per il messaggio che trasmette il suo inedito a Sanremo. Il cantante perde le staffe proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sanremo 2019 - Matteo Salvini contro Achille Lauro : “La sua Rolls Royce è un inno alla droga? Mi fa schifo” : Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia, ha raggiunto Matteo Salvini per chiedere un parere sul brano Rolls Royce, di Achille Lauro, in gara alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. E il ministro ha commentato: “È terribile: mi fa schifo solo l’idea“. Quale idea? Quella secondo la quale la canzone in questione farebbe riferimento a una droga sintetica. Ghione ha infatti aggiunto: “Mi sembra che stia ammiccando, non ...

Cecilia e Ignazio a Sanremo : lei difende Achille Lauro - lui tifa un’altra : Cecilia Rodriguez difende Achille Lauro: Ignazio Moser tifa un’altra a Sanremo 2019 A Sanremo sono arrivati anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia è ospite di Casa Sanremo e di altri eventi collaterali al Festival della musica italiana. L’argentina e il figlio di Francesco Moser ne hanno approfittato per una breve intervista a La […] L'articolo Cecilia e Ignazio a Sanremo: lei difende Achille Lauro, lui tifa ...

Il monologo tutto da ridere di Andrea Rivera su Sanremo 2019. Da Achille Lauro a Rancore - ci sono tutti : L'incredibile e divertentissimo monologo che l'artista Romano Andrea Rivera ha dedicato a Sanremo 2019. Da Achille Lauro a Rancore, ci sono prorio tutti. Ecco il monologo in esclusiva per Leggo del ...