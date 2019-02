Le cose da sapere su Gué Pequeno - ospite a Sanremo : È un rapper che ha successo da almeno dieci anni e stasera sarà sul palco di Sanremo per duettare con Mahmood

Russian Doll - 5 cose da sapere sulla nuova serie tv : La storia ciclicaIl team creativoIl risvolto psicologicoRussian Doll, 5 cose da sapere sulla nuova serie tv La colonna sonoraIn questi giorni si parla molto di Russian Doll, una nuova serie tv originale diffusa su Netflix a partire dal 1° febbraio. La vicenda ciclica al centro della produzione si lega a dialoghi serrati e brillanti, ma soprattutto a una rappresentazione sincere e rinfrancante dell’universo femminile. In più gli otto ...

10 cose da sapere prima di acquistare Far Cry New Dawn - il nuovo titolo di casa Ubisoft : Far Cry New Dawn, in uscita il prossimo 15 febbraio, sarà il primo vero e proprio sequel narrativo di Far Cry 5, ultimo capitolo del franchise Ubisoft. Ad aggiungersi alle novità troviamo l'ambientazione post-apocalittica, mai vista in un capitolo di questo brand. Far Cry New Dawn si presenta quindi molto differente dai suoi predecessori e per questo motivo le sue caratteristiche principali vengono riassunte qui di seguito.

Jennifer Lawrence : 5 cose da sapere sul futuro marito Cooke Maroney : Sì, l'attrice si sposa The post Jennifer Lawrence: 5 cose da sapere sul futuro marito Cooke Maroney appeared first on News Mtv Italia.

Fare l’amore per la prima volta : 5 cose da sapere : prima di Fare l’amore per la prima volta è importante sapere alcune cose che ti aiuteranno ad affrontare al meglio questo momento magico della tua vita. L’età – Per prima cosa è fondamentale sottolineare che non esiste un’età giusta per Fare l’amore. Tutto dipende dall’esperienza personale, dal sentimento che si prova per l’altra persona e da ciò che si desidera per sé stessi. C’è chi trova il ...

6 cose sul reddito di cittadinanza che tutti dovrebbero sapere : Dopo la partenza del sito ufficiale sul reddito di cittadinanza con le informazioni sul provvedimento e la presentazione della Card ad opera del Ministro Di Maio è possibile evidenziare diversi punti di attenzione. La misura potrebbe disincentivare la ricerca del lavoro (al sud offre un importo superiore a quello che guadagna il 45% dei dipendenti privati), presenta dubbi profili di equità perché molto concentrata sulle famiglie con un solo ...

Sanremo 2019 : le cose da sapere sulla 69esima edizione del Festival : Inizia stasera – su Rai Uno, poco dopo le 20.30 – e andrà avanti fino a sabato: una guida per arrivare preparati

Assegni meno ricchi - donne penalizzate e il «confine» del 1959 : tre cose da sapere su Quota 100 |Schede : Oggi al via in Senato l’esame del decreto che contiene la riforma delle pensioni e che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni. Attenzione per chi sta pensando di sceglierlo: con l’opzione Quota 100, staccando 5 anni e 4 mesi in anticipo, si perde il 35% dell’assegno. Cosa rischiano le donne e il paradosso: tra coetanei fino a sei anni di differenza per l’uscita

Oscar 2019 - gli attori candidati : 5 cose da sapere su Christian Bale - : Dai primi passi nel mondo del cinema, diretto da un gigante come Steven Spielberg, alla vita privata, di cui non parla quasi mai

Multe e cartelle - la notifica arriva via Pec : ecco le cose da sapere : Sarà pure una comodità, ma la notifica via Pec di cartelle esattoriali e Multe può trasformarsi in un bel problema. Soprattutto se il destinatario ignora che le comunicazioni gli arriveranno ...

5 cose da sapere sulla recessione in atto : L'economia italiana si è contratta dello 0,2% nel quarto trimestre del 2018. Il fatto che si tratti del secondo trimestre consecutivo in cui si registra una variazione negativa comporta l'ingresso del nostro paese in una fase di recessione.

Processo a Salvini - 5 cose da sapere : Processare Matteo Salvini oppure no? Il Senato deve pronunciarsi entro un paio di mesi sulla richiesta del tribunale dei ministri di Catania di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro ...

5 cose da sapere sul servizio di Povera Italia sul Signoraggio : Durante la trasmissione Povera Patria, su Rai2 è stato proposto un video che sollevato numerose critiche e perplessità. In risposta al video l'Economista Boldrin ha registrato un breve video per ribadire le caratteristiche ordinarie del Signoraggio e sgombrare il campo da qualunque ipotesi di complotto. ...Continua a leggere

Salone di Ginevra 2019 - Le cose da sapere e le informazioni utili - FOTO GALLERY : Mancano poche settimane ormai all89 Salone di Ginevra, in programma dal 7 al 17 marzo, da diversi anni la più importante vetrina europea dellautomobile. Fatta eccezione per pochi marchi, non mancheranno allappuntamento le più grandi case automobilistiche, che anche nel 2019 riserveranno alla rassegna elvetica numerose anteprime mondiali ed europee.La rassegna. A partire da lunedì 4 marzo, quando verrà svelata la vincitrice del premio Auto ...