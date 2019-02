Il corpo ritrovato nell' aereo in fondo al mare è di Emiliano Sala

E' di Sala il corpo ritrovato nella Manica - : E' di Emiliano Sala il corpo ritrovato all'interno dell'areo caduto e ritrovato nella Manica. A confermalo, attraversi un comunicato pubblicato sul proprio profilo Twitter, la polizia di Dorset. ' Il ...

Ritrovato l’aereo di Emiliano Sala : rinvenuto un corpo tra i rottami in fondo al Canale della Manica : Nell’aereo scomparso dai radar lo scorso 21 gennaio, e localizzato ieri sul fondo del Canale della Manica, è stato rivenuto un corpo: lo hanno riferito gli investigatori britannici. “Tragicamente in un video ripreso dal Rov (sottomarino a comando remoto) e’ visibile un occupante tra i rottami“, ha spiegato l’Air Accident Investigation Branch. Il Piper Malibu sul quale viaggiava il calciatore argentino di origini ...

Trapani - arriva la conferma : è del mancato sposo il corpo ritrovato nell’auto bruciata : Purtroppo le analisi del Dna effettuate dal Ris dei carabinieri di Messina hanno confermato quello che tutti temevano: appartengono a Francesco Ciaravolo i resti completamente carbonizzati ritrovati all’interno della sua vettura, una Mercedes Classe C. L’automobile era stata bruciata nella notte tra il 4 ed il 5 gennaio a Piana dei Rizzi, nelle campagne di Salemi – cittadina di origine dell’imprenditore agricolo 48enne – nel trapanese. L’uomo ...

Roma : corpo esanime ritrovato in appartamento - presunto omicidio : Roma – Si indaga per omicidio nella morte del 30enne marocchino avvenuta in un appartamento popolare in via Galli, a Vigne Nuove, a Roma. I Carabinieri in queste ore stanno ascoltando diverse persone, tra le quali la compagna dell’uomo, una 40enne straniera. L'articolo Roma: corpo esanime ritrovato in appartamento, presunto omicidio proviene da RomaDailyNews.

Barge - pensionata uccisa a colpi di arma contundente : il suo corpo ritrovato nei giardini : Un delitto al momento inspiegabile sta turbando in queste ore la quotidiana routine di Barge, un tranquillo paesino alle pendici del Monviso, in provincia di Cuneo. Anche perché al momento non è chiaro il movente dell’omicidio, né tantomeno si conoscono l’arma utilizzata, il luogo in cui è precisamente avvenuto e naturalmente l'identità dell’assassino. Per molte ore è rimasto ignoto anche il nome della vittima, notata mercoledì mattina da alcuni ...

Gorlago (Bergamo) : ritrovato il corpo bruciato di Stefania Crotti - di 42 anni : Un macabro omicidio è avvenuto a Gorlago, in Lombardia, giovedì 17 gennaio 2019. La donna uccisa era scomparsa improvvisamente giovedì pomeriggio e la sera stessa se ne parlava già in televisione, grazie all'appello sui social network, di suo marito Stefano Del Bello. Stefania Crotti, di 42 anni, è stata ritrovata bruciata in un campo di Erbusco, in provincia di Brescia. La donna abitava con la sua famiglia a Gorlago, in provincia di Bergamo e ...

Brescia - il corpo carbonizzato ritrovato nei campi è di una 42enne di Gorlago : Venerdì pomeriggio la macabra scoperta: un corpo di donna carbonizzato trovato nelle campagne di Erbusco, paese in provincia di Brescia. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di Stefania Crotti, 42 anni, che era scomparsa da Gorlago, nel Bergamasco, intorno alle 15.30, dopo il lavoro. L’auto della donna era stata trovata fuori dall’azienda in cui lavora. Come riporta Il Giorno, a dare un nome al cadavere in cui si è imbattuto un ...

Burkina Faso - ritrovato "corpo di uomo bianco ucciso a colpi d'arma da fuoco". Si teme per Luca Tacchetto : Il corpo di "un uomo bianco ucciso a colpi d'arma da fuoco" è stato trovato mercoledì sera a Siega, nella provincia di Soum, nel nord del Burkina Faso, Paese teatro di frequenti attacchi jihadisti. Lo apprende l'agenzia AFP da una fonte della sicurezza. "Il corpo viene portato ora verso Dori (nel no

Pescatore 17enne trascinato in mare dalle onde : ritrovato il corpo : Recuperato il corpo senza vita del giovane che all’alba è stato trascinato in mare da un’onda mentre pescava a Terrasini nel Palermitano. Le ricerche sono state condotte dalla capitaneria di Porto e dai vigili del fuoco, ed hanno partecipato gli elicotteri della polizia e della guardia costiera. Il cadavere è stato recuperato e caricato in una motovedetta della Capitaneria di Porto L'articolo Pescatore 17enne trascinato in mare dalle ...

Trapani - sposo non si presenta al matrimonio : ritrovato un corpo nella sua auto bruciata : Si colora di giallo una storia che già aveva interessato le cronache locali siciliane. Lo scorso 29 dicembre, infatti, era previsto a Castervetrano, in provincia di Trapani, il matrimonio tra Francesco Ciaravolo e la sua promessa sposa, un’infermiera 53enne. Ma, quando ormai tutto era pronto per la cerimonia, l’uomo non si era presentato nella chiesa di San Francesco di Paola, facendo saltare le nozze. Nel paese in molti avevano pensato ad una ...