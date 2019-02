Fs investe in Germania Intanto in Italia i pendolari piangono

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 febbraio 2019) In tempo di festival di Sanremo, le Ferroviene non possono certo cantare “siamo l’azienda più bella del mondo e ci dispiace per gli altri”. Non è di sicuro un successo internazionale l’aggiudicazione, da parte della loro controllata Netinera, di due lotti di trasporto regionale messi a gara in(a Berlino e in Sassonia).È vero che l’ad delle Fs Gianfranco Battisti ha detto che il mercato ferroviario liberalizzato tedesco ha consentito di esportare il know-how tecnicono. Salvo che poi i clienti del trasporto localeno queste capacità non le percepiscono affatto. L’elenco dei disservizi è infatti lungo quanto la Penisola. La soluzione, anch’essa proposta da decenni, sarebbe quella di mettere a gara i servizi locali – come si fa oltralpe – e creare una forte authority del trasporto, che li pianifichi e controlli ...