Chimichangas ripieni di cheesecake alle fragole

Blastingnews

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Quando c’è bisogno di un dessert economico e veloce da cucinare, i burritos fritti con la farcitura cremosa di frutta sono perfetti. In particolare idicombinano un interno di, fatto in casa e soffice, con un esterno di tortillas, fragranti e a base di farina di grano tenero.Che sia per colazione, per merenda o per un evento eccezionale, idisono insomma da provare, perciò ecco la ricetta rivisitata da seguire passo dopo passo....