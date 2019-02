Capcom ha modificato pesantemente la timeline di Devil May Cry

eurogamer

: Capcom ha modificato la linea temporale dei Devil May Cry - infoitscienza : Capcom ha modificato la linea temporale dei Devil May Cry - GameSoulBlog : La serie di #DevilMayCry ha subito qualche cambiamento. - parliamodivg : Ok Doc è dobbiamo tornare indietro nel tempo per capire cosa è successo in Capcom quando hanno partorito questa mal… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Certo il carisma di parecchi personaggi e ovviamente di Dante non si discute ma per quanto spesso molto stilosa non si può di certo affermare che la narrazione e la trama siano elementi chiave diMay Cry. A questo si aggiunge anche unanon semplicissima da decifrare dato che a conti fatti la numerazione dei capitoli non ha nulla a che fare con l'effettivo ordine cronologico.Nel calderone mettiamo anche una recentissima decisione di, che ha deciso di modificare laannunciandolo in una live segnalata da Critical Hit e da diversi forum. Una live che in un certo senso cerca di fare chiarezza poco prima dell'uscita diMay Cry V e che modifica laprecedente che era la seguente:Ora che si è fatto chiarezza su ciò che era, facciamo chiarezza anche su ciò che è e sarà. InvertiteMay Cry 2 conMay Cry 4 e avrete la nuovissima...