Tumori | il cancro ostruiva la tracheta | salvata a Torino in pronto soccorso

Tumori : 1 - 6 milioni di nuovi casi di cancro l’anno in Europa possono essere evitati seguendo poche e semplici regole : Parte una nuova alleanza antiTumori tra la Fondazione Insieme contro il cancro e l’Associazione Europea degli allenatori di calcio (AEFCA – Alliance of European Football Coaches’Association). Le due organizzazioni promuoveranno nei prossimi due anni, in tutto il Vecchio Continente, il progetto educazionale Allenatore Alleato di Salute. L’iniziativa è già avviata da oltre tre anni nel nostro Paese e vuole insegnare ai coach, dello ...

Tumori - studio Airc : con il 30% in meno di calorie si riduce il rischio cancro : La base sono le ricerche scientifiche fra cui quelle di top scientist come l'immunologo italiano più citato al mondo, Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto Humanitas di Rozzano, ...

Tumori e malnutrizione per eccesso : i casi di cancro al seno potrebbero raddoppiare entro il 2030 : A causa della malnutrizione per eccesso, ovvero per sovrappeso e obesità, i casi di cancro al seno potrebbero raddoppiare entro il 2030: dell’argomento si discute nell’ambito del convegno Nutrients beyond Nutrition (Nutrienti oltre la nutrizione), in corso a Napoli. “La malnutrizione per eccesso (BMI 30) è stata additata come fattore di rischio per i Tumori al seno positivi ai recettori ER nelle le donne in post menopausa, ma ...

Possiamo prevenire il cancro mangiando meglio? Ecco i 10 comportamenti da adottare per ridurre il rischio di Tumori : Lunedì 4 febbraio AIRC partecipa al World Cancer Day, Giornata Mondiale contro il cancro promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, lanciando anche in Italia ‘I Am and I Will’, campagna che invita tutti i cittadini a impegnarsi in prima persona nella battaglia contro il cancro. L’emergenza cancro è una priorità a livello globale: solo nel nostro Paese nell’ultimo anno sono stati diagnosticati oltre 373.000 nuovi casi, più di 1000 al ...

Tumori : scoperto nuovo target legato alla progressione del cancro infantile : La scoperta che gli RNA circolari (circRNA) siano coinvolti nella modulazione di numerosi processi fisiologici giustifica il sempre più crescente interesse per lo studio di questa classe di macromolecole informazionali. I circRNA infatti sono stati identificati solo recentemente grazie allo sviluppo di tecnologie molto più sensibili per il sequenziamento degli RNA e, seppur questa acquisizione scientifica abbia aperto nuove interessanti ...

Tumori : agopuntura contro il dolore delle cure - studio Ieo su pazienti con cancro al seno : Può l’agopuntura aiutare a controllare e ridurre il dolore per le terapie anticancro, l’ansia e gli altri effetti avversi che, in varia misura, insorgono dopo ogni intervento chirurgico? L’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano punta a rispondere a questa domanda con un nuovo studio clinico. Missione: fotografare i benefici dell’agopuntura su questo fronte. Il punto di partenza sono i risultati preliminari su un ...

Cancro : scoperto come rendere 'fameliche' le cellule immunitarie per aggredire i Tumori : Altro importante passo in avanti nella lotta al Cancro fatto dalla ricerca. Un gruppo di ricercatori della Scuola di Medicina dell'Università della Pennsylvania è riuscito a scoprire come potenziare alcune cellule del sistema immunitario contro le cellule tumorali. Il sistema immunitario in effetti svolge un ruolo fondamentale per mantenerci in salute, in quanto protegge l'organismo dalle infezioni derivanti dai microrganismi patogeni: batteri, ...

Tumori : AIRC e FIRC rilanciano la battaglia contro il cancro : AIRC e la sua Fondazione investono oltre 108 milioni di euro per sostenere circa 5 mila ricercatori al lavoro per studiare e comprendere a fondo i meccanismi del cancro con l’obiettivo di curare più efficacemente tutti i tipi di tumore. Un impegno straordinario che si traduce in 524 progetti di ricerca, 101 borse di studio e 24 programmi speciali per rispondere sempre meglio alle sfide che gli scienziati devono affrontare insieme ai medici e ai ...

Tumori non più invisibili - distrutto il mantello/ Interessanti sviluppi nella cura del cancro : Novità su cancro e fattori che possono aumentare il rischio. Studio sottolinea come disturbo post-traumatico si possa associare allo suo sviluppo

Tumori : molti malati non muoiono per il cancro ma per altre cause - gravi e profonde : Chi ha un tumore ha un rischio quadruplo di suicidarsi rispetto a chi non ce l’ha. A questa conclusione è giunto uno studio della Penn State University, pubblicato sulla rivista Nature Communications. Analizzando i dati di 8 milioni di americani ammalatisi di tumore tra il 1973 e 2014, i ricercatori hanno visto che le probabilità di togliersi la vita erano maggiori tra gli uomini bianchi, soprattutto se la malattia era stata diagnosticata ...

Tumori : nuovo approccio smaschera e colpisce il cancro al fegato : Dalla ricerca un nuovo approccio promettente, in grado di smascherare e colpire il tumore del fegato. In esperimenti di laboratorio, i ricercatori della University of California a San Francisco (Ucsf), fra cui l’italiano Davide Ruggero – cervello da anni in Usa – hanno contrastato con successo la crescita di Tumori al fegato aggressivi, usando un nuovo approccio sorprendente. Tradizionalmente infatti, le terapie antitumorali ...

Tumori : cancro riprodotto in 3D svela i segreti della malattia : Un tumore è stato riprodotto in 3D dagli scienziati della Cambridge University per essere studiato da ogni prospettiva. l’obiettivo è svelare i segreti della malattia di ogni singolo paziente e di trovare il trattamento migliore, personalizzato. I ricercatori si sono serviti di un campione di 1 mm di tumore al seno, prelevato attraverso biopsia del tessuto mammario, contenente circa 100.000 cellule. Il campione è stato sezionato, ...

Tumori - lo studio : non c’è legame tra l’uso del telefonino e il cancro al cervello : Nell’era dei selfie e della smartphone-mania, da uno studio australiano arriva una buona notizia: i ricercatori non hanno trovato alcun collegamento tra l’uso dei telefoni cellulari in Australia e l’incidenza dei Tumori cerebrali. Lo studio, coordinato dall’Arpansa (Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency), è pubblicato sul ‘British Medical Journal Open’. Ormai i cellulari vengono utilizzati ...