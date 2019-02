Spazio | “Un bimbo che oggi ha 5-6 anni un giorno metterà piede su Marte” | “diventeremo

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Una base orbitante intorno alla Luna nel 2020, un volo verso Marte nel 2030 e poi un bambino cheha 5-6sarà colui che “per primosul Pianeta Rosso“: lo ha dichiaratoTommaso Ghidini, capo Divisione strutture, meccanismi e materiali dell’Agenzia Spaziale Europea, in occasione dell’apertura dell’anno accademico dell’Università Statale di Milano. Le colonie umane potranno stabilirsi unsulla Luna utilizzando “semplicemente una stampante in 3D, la regolite o sabbia lunare e l’energia del Sole. Dalla regolite tra l’altro si possono estrarre titanio per costruire strutture, silicio per le componenti elettroniche e dagli scarti ricavare l’ossigeno“, ha spiegato Ghidini. Nell’ottica di una colonia umana su Marte, l’Agenzia ha condotto dei test con 6 astronauti, in un ambiente ...