Mondiali | Vonn e Ross | che lividi! Di che colore saranno domani?

Mondiali Sci 2019 – Terribile caduta per Lindsey Vonn ad Are : la reazione di Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin [VIDEO] : Che spavento per Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin: la reazione della sciatrice italiana e della collega statunitense alla caduta di Lindsey Vonn nel SuperG femminile dei Mondiali di Are 2019 Lindsey Vonn ha fatto preoccupare il mondo intero a causa della Terribile caduta durante il SuperG dei Mondiali di sci 2019 in corso ad Are. La campionessa statunitense, che dopo la rassegna iridata si ritirerà dalle gare, non ha riportato gravi ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : le favorite della discesa femminile. Austriache fortissime - poi Ilka Stuhec e Sofia Goggia. Incognita Lindsey Vonn : I Mondiali di sci alpino ad Are sono ormai alle porte ed è tempo di tracciare un bilancio su chi lotterà per salire sul gradino più alto del podio. Oggi è il giorno di analizzare la gara della discesa libera femminile, che si terrà domenica 10 Febbraio e completerà il programma iridato della velocità. C’è una nazione che ha dominato la scena in questa stagione in discesa ed è l’Austria, che può vantare ben cinque vittorie in sei gare ...

Sci : Goggia - Vonn e il cane Lucy. Il video social del viaggio verso i Mondiali di Aare : Una circostanza non nuova nel mondo dello sport: Lewis Hamilton , campione del mondo di Formula 1, ha una pagina Instagram per i suoi bull dog Roscoe e Coco.

Una lunga lettera commovente per dire addio - Lindsey Vonn annuncia il ritiro : “ai Mondiali di Aare le mie ultime gare” : Lindsey Vonn annuncia il ritiro sui social: la lunga lettera della campionessa di sci, che dopo i Mondiali di Aare dirà definitivamente addio alle gare “Sono state due settimane emozionanti in cui ho preso la decisione più difficile della mia vita, ho accettato di non poter continuare a gareggiare sugli sci. Parteciperò ai Campionati Mondiali di discesa e SuperG la prossima settimana ad Aare, in Svezia e saranno le ultime gare della ...

