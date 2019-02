LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 febbraio : nel biathlon Dominik Windisch è quinto - ora in gara Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi giovedì 7 febbraio). Ci aspetta una giornata davvero molto ricca tra neve e ghiaccio, non ci sarà un momento di tregua per tutti gli appassionati che potranno gustarsi il meglio delle discipline Invernali dalla mattina alla serata. Si incomincerà infatti con i Mondiali di sci alpino, oggi non si sono assegnano medaglie ma sono in programma due prove cronometrate della discesa ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 febbraio : Goggia e Paris gestiscono nelle prove in discesa - Italia quarta nella team sprint dei Mondiali speed skating. Ora il biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi giovedì 7 febbraio). Ci aspetta una giornata davvero molto ricca tra neve e ghiaccio, non ci sarà un momento di tregua per tutti gli appassionati che potranno gustarsi il meglio delle discipline Invernali dalla mattina alla serata. Si incomincerà infatti con i Mondiali di sci alpino, oggi non si sono assegnano medaglie ma sono in programma due prove cronometrate della discesa ...

LIVE Biathlon - Individuale 12 - 5 km femminile Canmore 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer contro tutti : meteo - avversarie e gelo polare : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km short individual femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma a Canmore: oggi, giovedì 7, alle ore 22.55 italiane andrà in scena la prima competizione in questo format nella storia del circuito maggiore, con 12.5 km sugli sci e 45″ di penalità per errore. In gara per l’Italia Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Alexia ...

LIVE Biathlon - Individuale 15 km Canmore 2019 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch sfidano il freddo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’Individuale maschile a Canmore (Canada), sede della settima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. freddo e ancora freddo. Temperature ai limiti della resistenza umana quelle che potrebbero incontrare gli atleti che prenderanno parte alla tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 a Canmore (Canada). Si teme che il termometro possa scendere ben al di sotto degli 0°C, ricordando ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 febbraio : il biathlon nel gelo di Canmore. Iniziano i Mondiali di speed skating. Tornano in pista Goggia e Paris : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi giovedì 7 febbraio). Ci aspetta una giornata davvero molto ricca tra neve e ghiaccio, non ci sarà un momento di tregua per tutti gli appassionati che potranno gustarsi il meglio delle discipline Invernali dalla mattina alla serata. Si incomincerà infatti con i Mondiali di sci alpino, oggi non si sono assegnano medaglie ma sono in programma due prove cronometrate della discesa ...

LIVE Biathlon - Individuali Canmore 2019 in DIRETTA : a che ora iniziano e su che canale vederle : Oggi giovedì 7 febbraio riparte la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon, dopo un fine settimana di pausa il Circus riprende vita a Canmore (Canada) dove le temperature sfiorano i – 30 °C: proprio a causa del freddo polare, gli organizzatori hanno deciso di ridurre il chilometraggio delle Individuali in programma nella giornata odierna. Gli uomini saranno impegnati su 15 km mentre le donne si cimenteranno su 12,5 km: ovviamente l’errore ...

LIVE Sport - DIRETTA 30 gennaio : Italia bronzo nel biathlon - Belinelli trascina San Antonio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, mercoledì 30 gennaio: si inizia nella notte Italiana con la magica NBA, mentre in mattinata ecco il tennis con il torneo WTA di San Pietroburgo, che ci terrà compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio al ciclismo ed agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, mercoledì 30 gennaio: cronaca in tempo reale ...

LIVE Sport - DIRETTA 29 gennaio : Italia di BRONZO nei Mondiali giovani di biathlon! Grande attesa per il Settebello e gli slalomisti impegnati a Schladming : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: si inizia nella notte Italiana con la magica NBA, mentre in mattinata ecco il tennis con il torneo WTA di San Pietroburgo, che ci terrà compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo sci alpino ed agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: cronaca in tempo reale ...

LIVE Sport - DIRETTA 29 gennaio : Italia di BRONZO nei Mondiali giovani di biathlon! Cresce l’attesa per il Settebello - slalomisti impegnati a Schladming : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: si inizia nella notte Italiana con la magica NBA, mentre in mattinata ecco il tennis con il torneo WTA di San Pietroburgo, che ci terrà compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo sci alpino ed agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: cronaca in tempo reale ...

LIVE Biathlon - Mass Start maschile Anterselva 2019 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch se la giocano per la top3 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 15 km Mass Start maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Anterselva: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 15.30 Lukas Hofer e Dominik Windisch proveranno a dare continuità a quanto di buono mostrato nei primi due giorni di gare italiane. Al termine dell’inseguimento, infatti, sono stati definiti i trenta partecipanti alla gara maschile con partenza in linea di oggi. ...

LIVE Biathlon - Mass Start femminile Anterselva 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci riprovano - Kuzmina favorita : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass Start femminile di Anterselva (Italia), ultima giornata di gare della prova di Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi italiane siamo pronti a goderci un format che potrebbe riservare ancora tante emozioni ai colori azzurri dopo il trionfo dell’inseguimento di ieri, con la vittoria di Dorothea Wierer e il terzo posto di Lisa Vittozzi. Entrambe le azzurre sono molto attese e loro vogliono ...

LIVE Biathlon - Inseguimento maschile Anterselva 2019 in DIRETTA : : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km ad Inseguimento maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Anterselva: oggi, sabato 26 gennaio, alle ore 15.30 Lukas Hofer, Dominik Windisch e Thomas Bormolini proveranno a dare continuità a quanto di buono mostrato ieri. Al termine della sprint, infatti, sono stati definiti i sessanta partecipanti all’Inseguimento maschile di oggi. Ancora una volta a partire ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Anterselva in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer cercano la rimonta per il podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento femminile di Anterselva (Italia), sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Le attenzioni azzurre saranno tutte rivolte sul versante femminile. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono pronte a darsi battaglia per la classifica generale e nel contempo per il successo sulle nevi nostrane. Un weekend dalla valenza particolare per entrambe, in lotta su due fronti e con ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 26 gennaio : sabato di fuoco. Sci alpino - biathlon - pattinaggio artistico. Avanti - Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 26 gennaio), ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questo ultimo weekend del mese. Lo sci alpino andrà in scena con lo slalom ...