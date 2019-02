Lazio | questa non ci voleva! Contro l’Empoli fuori per infortunio Milinkovic-Savic e

Questa sera la Lazio riceve l’Empoli : obiettivo tre punti : Vietato sbagliare per tagliare il traguardo Champions. Dopo il successo con l’Inter in Coppa Italia e in campionato a Frosinone,

Lazio - presentato Romulo : 'Questa è la mia rivincita - vorrei vincere il derby' : Lazio, ecco Romulo. Il centrocampista italo-brasiliano, arrivato nel mercato di gennaio dal Genoa, è pronto a cominciare la sua avventura in biancoceleste. La prima chance potrebbe già averla contro l'...

Boca Juniors - la riveLazione di Carlos Tevez : “questa potrebbe essere la mia ultima stagione da giocatore” : L’attaccante del Boca ha rivelato che a fine stagione potrebbe decidere di appendere le scarpe al chiodo, dicendo addio al calcio “Questo è il mio ultimo anno di contratto col Boca e credo che possa essere anche la mia ultima stagione da giocatore“. Con queste parole Carlos Tevez ha annunciato la volontà di ritirarsi al termine del campionato argentino che sta disputando con la maglia del Boca Juniors. Tevez – ...

Diretta Napoli-Lazio - la partita in tv e in streaming questa sera su Sky : Stasera, domenica 20 gennaio, alle ore 20.30, si disputerà il tanto atteso incontro tra Napoli e Lazio allo stadio San Paolo. Questo big-match, della 20esima giornata di Serie A, potrebbe regalare dei risvolti inaspettati. Per i tifosi biancocelesti sarà vietata la trasferta per cui potranno supportare la loro squadra attraverso la Diretta tv o streaming. Dove vedere la partita Napoli-Lazio in tv e in streaming online Nel dettaglio, la partita ...

Laziomania : Questa Lazio al Milan gli mangia - il panettone - in testa : Non sono sicuro si dica ovunque nel mondo. Ora Inzaghi punta il Torino, poi si metterà alle spalle un girone d'andata spinoso, tortuoso, tutto teso a riprendersi quello che era nostro. Luis Alberto e ...

Champions League – Tensione Roma - Di Francesco : “io combatto - ma questa piazza può farti passare per il peggiore in circoLazione “ : Alla vigilia della sfida contro il CSKA Mosca, Eusebio Di Francesco parla dei momenti di Tensione delle ultime settimane: risultati che vengono meno e tante critiche, equilibrio precario a Roma in vista di un’importante sfida europea “Voci sul mio futuro? Fa parte del calcio, se sono qui è perché c’è un allenatore che ha consapevolezza della situazione, ha una sua identità e un suo pensiero che in questo momento magari ...

Immobile - sempre più leader di questa Lazio. E quanti record : Come riporta il Corriere dello Sport infatti, il numero 17 biancoceleste nell'anno solare 2018 ha siglato 23 reti in serie A, più di chiunque altro. Numeri da vero leader. © RIPRODUZIONE RISERVATA - ...