La roadmap di Apex Legends mostra 4 stagioni di eventi

(Di giovedì 7 febbraio 2019)è stato lanciato a sorpresa il 4 febbraio e ha già oltre 1 milione di giocatori unici. Ma in pochi giorni gli utenti Reddit hanno individuato una tabella di marcia per il primo anno di contenuti del gioco, riporta Polygon.A partire da marzo, i giocatori potranno acquistare un battle pass per. Questo sembra seguire l'esempio di Fortnite abbastanza da vicino, con nuove skin e livelli che possono essere guadagnati solo attraverso il pass.La stagione 1 durerà fino a giugno, quando inizierà la stagione 2. Ledurano tre mesi, con la stagione finale dell'anno 1 che inizierà a dicembre.Read more…