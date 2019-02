Juve | arriva l' assist di Isco Ma il Real rilancia e chiede Dybala

Marcelo-Juventus - può arrivare ma ad una sola condizione : ecco quale : MARCELO JUVENTUS – Marcelo è uno dei calciatori che la Juve segue per la prossima stagione. Il terzino brasiliano è un grande amico di Cristiano Ronaldo che starebbe spingendo per averlo in bianconero. Leggi anche: Infortunati Juventus, verso l’Atletico Madrid: ecco chi ci sarà in Champions Marcelo-Juventus, arriverà? Secondo L’Equipe Marcelo lascertà certamente il Real Madrid al termine […] More

Lazio - Romulo si presenta : “arrivare qui è come una rivincita - avevo già perso Juve e Nazionale” : Il giocatore della Lazio si è presentato oggi in conferenza stampa, esprimendo la propria soddisfazione per il suo arrivo in biancoceleste “Nel corso della mia carriera avevo già perso un’occasione alla Juventus a causa di problemi fisici ed ho perso anche la Nazionale nel mio momento migliore. Volevo questa rivincita e tornare in una grande squadra per dimostrare il mio valore: so che qui alla Lazio avrò questa possibilità e ...

Marcelo-Juventus - ora arriva la clamorosa conferma! : MARCELO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’Equipe, il Real Madrid avrebbe deciso di dire addio a Marcelo a fine stagione. Un addio quasi certo che starebbe trovando riscontri e conferme giorno dopo giorno. Un matrimonio destinato alla fine in vista della prossima estate. La Juventus osserva interessata, e come riportato dal quotidiano francese, Paratici sarebbe in […] More

Under 15 Regionali - Chieri - colpo spettacolare in entrata : dalla Juventus arriva Lorenzo Masante : 43 punti ottenuti in 16 partite, 14 vittorie e il pieno comando del girone C del campionato regionale Under 15: un bottino a dir poco sensazionale ma che, evidentemente, non è abbastanza per rendere ...

Juventus-Parma 3-3 : Ronaldo fa il bis - ma in extremis arriva Gervinho : Cristiano Ronaldo apre le danze nel primo tempo. Nella ripresa il raddoppio di Rugani, ma Barillà accorcia subito. Il solito CR7 rimette le cose a posto ma una doppietta di Gervinho rovina i piani di Allegri. Juventus vs Parma finisce 3-3. Bianconeri adesso a +9 sul Napoli in classifica

Calciomercato Juventus - a luglio potrebbero arrivare Zidane e Verratti (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico "Don Balon", la permanenza a Torino di Massimiliano Allegri non sarebbe così sicura. Nel caso in cui il club bianconero dovesse vincere la Champions League, infatti, l'allenatore toscano potrebbe essere sostituito. Sempre stando a quanto scrive "Don Balon", la prima scelta della Juventus per ...

Tacchinardi : 'Dalla scoppola di mercoledì può arrivare una lezione importante per la Juve' : La sconfitta della Juventus in Coppa Italia, ad opera dell'Atalanta ha lasciato tutti stupefatti. Dopo un avvio di stagione da record il sonoro 3-0 arrivato a Bergamo induce gli addetti ai lavori a riflettere sui motivi della debacle. Anche Alessio Tacchinardi, doppio ex di Juventus e Atalanta ha voluto fare il punto sulla squadra di Massimiliano Allegri in un'intervista rilasciata a ''IlBiancoNero.com''. I possibili motivi della debacle ...

Calciomercato Juventus : Christensen lontano - Romero arriva a giugno : Il Calciomercato della Juventus guarda ancora verso al difesa di Allegri. Dopo l’arrivo di Caceres e l’addio di Benatia, entrambi annunciati ufficialmente ieri, è di oggi la notizia del muro alzato dal Chelsea per Christensen. L’operazione per gennaio è impossibile. Si sblocca definitivamente l’affare Romero, Preziosi ha detto “sì” all’offerta di Paratici e la prossima estate l’argentino si trasferirà a Torino....Continua a leggere

Calciomercato Juventus - può arrivare Rakitic ma è bagarre con altri quattro club (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera, infatti, sta cercando un centrocampista di qualità per la prossima stagione e avrebbe messo nel mirino Ivan Rakitic, fortissimo giocatore croato del Barcellona. Il club catalano potrebbe decidere di venderlo nella prossima sessione di Calciomercato estivo, dal momento che, come riporta il noto quotidiano iberico "Don Balon", vorrebbe ...

Juventus - Eriksen dovrebbe arrivare a giugno : è il preferito di Allegri : Juventus Eriksen – Paratici vuole piazzare il colpo a sorpresa e, infatti, si è inserito nell’asta per arrivare al top player del Tottenham Eriksen. Il calciatore danese del Tottenham piace molto ai bianconeri e altra mezza Europa. E’ un giocatore in scadenza 2020 che in estate può diventare un obiettivo interessante e non solo per […] L'articolo Juventus, Eriksen dovrebbe arrivare a giugno: è il preferito di Allegri ...

Juventus - Ronaldo arrivato a Madrid : le ultime sul processo : Juventus Ronaldo – CR7 è pronto ad ammettere di essere colpevole di frode fiscale. Secondo i quotidiani spagnoli lo farà il prossimo 22 gennaio in occasione del processo a suo carico presso la Audienca Provincial di Madrid (il Tribunale di Giustizia della capitale spagnola). Cristiano Ronaldo non avrebbe versato le quote tributarie relative alle rendite generate in […] L'articolo Juventus, Ronaldo arrivato a Madrid: le ultime sul ...

Darmian sempre più vicino alla Juve - se arriva può partire Spinazzola (RUMORS) : Imperversano gli ultimi giorni di mercato e le società calcistiche lavorano per sistemare gli ultimi tasselli. La Juventus, nonostante disponga di un organico completo sta cercando di accontentare Leonardo Spinazzola, il quale dopo il rientro dal lungo infortunio è poco impiegato e necessita di un club che gli garantisca continuità di gioco per ritornare ai livelli precedenti all'intervento al ginocchio. L'ex Atalanta però è l'unica alternativa ...

Un altro regalino per Allegri. La Juventus è imbattibile : chi arriva dal Man United : Archiviato il successo in Supercoppa, il primo della stagione bianconera, la Juve si rituffa nel campionato dove spera di chiudere i giochi il prima possibile: l' idea di Allegri è di mettere in cascina il maggior numero di punti così da arrivare a marzo, quando la Champions entrerà nel vivo, con un

Juve - ecco il primo acquisto : arriva Darmian. Parte Spinazzola? : Il primo assalto non era andato bene. Questa volta, invece, il ds bianconero Paratici ha piazzato la stoccata vincente. Ci sia consentita un'espressione non calcistica per parlare della prima operazione della Juventus in questa sessione di calciomercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, la società bianconera ha praticamente definito l'acquisto dal Manchester United di Matteo Darmian. 29 anni, Darmian arriva in bianconero con la formula del ...