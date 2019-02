Borsa | Tokyo apre poco variata | -0 | 17%

Borsa. Tokyo apre poco variata a -0 - 17% : 03.07 La Borsa di Tokyo avvia la seduta poco variata, seguendo l'andamento misto degli indici azionari Usa e in attesa di maggiori dettagli dalle negoziazioni sul commercio tra Cina e Stati Initi. Il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,17% a quota 20.388,48, con una perdita di 35 punti. Lo yen si mantiene stabile sulle principali valute: a quota 109,90 al cambio con il dollaro, e poco sotto a 125sull'euro.

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 40% - : ANSA, - Tokyo, 6 FEB - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, seguendo il rialzo registrato durante la notte a Wall Street, con gli investitori che attendono maggiori segnali dal discorso ...

Borsa Tokyo in lieve calo - Cina chiusa per Capodanno. Rally Sidney - buy scatenati su banche : L'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,19% a 20.844,45 punti.

Tokyo - Borsa apre positiva : Nikkei +0 - 40% : 1.30 La Borsa di Tokyo avvia la seduta in positivo, in scia alla progressione registrata a Wall Street e le indicazioni incoraggianti che arrivano dalle trimestrali nel comparto della tecnologia. L'indice Nikkei segna un rialzo dello 0,40%, assestandosi ai massimi di un mese e mezzo, a quota 20.966,49, guadagnando 82 punti. lo yen prosegue la fase di indebolimento sulle principali valute, poco sotto quota 110al cambio col dollaro, e a 125,70 ...

Borsa Tokyo : chiude in rialzo - Nikkei +0 - 46% : La Borsa di Tokyo chiude in rialzo, dopo i positivi dati sull'economia Usa, in particolare il mercato del lavoro. L'indice Nikkei avanza dello 0,46% a 20.883,77 punti. Sony però perde oltre l'8%, dopo aver abbassato le sue stime di crescita nelle vendite. A ...

Tokyo - Borsa apre positiva : Nikkei +0 - 21% : 2.51 La Borsa di Tokyo apre in lieve rialzo la prima seduta della settimana, sostenuta dai dati sopra le attese dal mercato del lavoro negli Stati Uniti, e La chiusura appena positiva venerdì degli indici a Wall Street. Il Nikkei segna un progresso dello 0,21% a quota 20.831,90. La divisa nipponica ridimensiona i guadagni delle ultime sessioni e si svaluta a 109,40 al cambio col dollaro, e a 125,40 sulla moneta unica

Borsa : Tokyo - apertura piatta - +0 - 12% - : ANSA, - Tokyo, 1 FEB - La nuova fase di apprezzamento dello yen pesa sull'andamento del mercato azionario in Giappone, malgrado i segnali incoraggianti che arrivavano dai negoziati tra Cina e Usa sul ...

Borsa. Tokyo - apertura piatta a +0.12% : 01.23 La Borsa di Rokyo apre praticamente piatta, con il Nikkei che segna una variazione appena positiva dello 0,12% a quota 20.798,73. La divisa nipponica si rafforza a 108,80 sul dollaro e a 124,40 sull'euro. Intanto, la nuova fase di apprezzamento dello yen pesa sull'andamento del mercato azionario in Giappone, malgrado i segnali incoraggianti che arrivavano dai negoziati tra Cina e Usa sul commercio internazionale e la possibilità di un ...

Borsa. Tokyo apre in rialzo dell'1.34% : 01.41 La Borsa di Tokyo apre la seduta in netto rialzo, in scia alla chiusura positiva a Wall Street dopo le indicazioni della Federal Reserve, che dopo aver lasciato i tassi di interesse invariati sembra escludere un ulteriore rialzo del costo del denaro da qui a fine anno. L'indice Nikkei avanza dell'1,31% a quota 20.825,97, con un guadagno di 269punti. Sul fronte dei cambi lo yen tratta a 108,90 sul dollaro, e a 125,10 sull'euro

La Borsa di Tokyo chiude positiva - Nikkei +0 - 10% : Roma, 29 gen., askanews, - Chiusura in rialzo marginale per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che ha archiviato gli scambi con un progresso dello 0,l0%, a 20.664 punti, comunque in ripresa rispetto ai ...

Borsa : Tokyo apre in ribasso - -0 - 45% - : ANSA, - Tokyo, 29 GEN - Le aspettative di nuove tensioni tra Cina e Usa, dopo le nuove accuse sulla Huawei da parte delle autorità statunitensi, assieme alla richiesta di estradizione della Cfo e ...