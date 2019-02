Barça | Bartomeu su Rakitic | ‘Al momento non è possibile discutere del rinnovo’

Blastingnews

: Barça, Bartomeu: 'Messi può rinnovare. Neymar? Non tornerà qui' - infoitsport : Barça, Bartomeu: 'Messi può rinnovare. Neymar? Non tornerà qui' - infoitsport : Bartomeu vuole Guardiola presidente del Barça: 'Se si candida, lo voto' - infoitsport : Barça, Bartomeu: 'Mi piacerebbe se Valverde continuasse ad allenarci' -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Arrivano interessanti dichiarazioni dalla Spagna, esattamente da Barcellona. Fonte di discussione è il rinnovo del contratto di Ivan, centrocampista croato e uno dei leader del team catalano. Ad alimentare le possibilità di un trasferimento potenziale del giocatore in Italia o in Europa ci ha pensato il presidente del Barcellona, che rispondendo ad una domanda riguardante il rinnovo del croato, ha rivelato che si dovrà attendere fino a quando la società catalana avrà le possibilità economiche per soddisfare le pretese del centrocampista: attualmente quindi non ci sarebbero le condizioni di un eventuale adeguamento e prolungamento del contratto, in scadenza nel 2021.Rinnovo in stallo per il centrocampista croato Sembra quindi che il contratto dinon sia una priorità per il presidente del Barcellona, ed è giustificabile in quanto mancano ancora due stagioni e ...