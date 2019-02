Douglas Costa alla festa di Neymar dopo l' incidente in macchina | la Juventus non gradisce

Douglas Costa festeggia con Neymar : la reazione della Juve! : Douglas Costa Neymar- Douglas Costa ha colto l’occasione per far visita a Neymar e per festeggiare con lui, e tutti gli invitati, il compleanno dell’attaccante brasiliano. Una decisione che non ha fatto piacere alla Juventus, la quale avrebbe preferito che il giocatore stesse a Torino, specie dopo l’incidente e anche a causa del lieve infortunio […] More

Incidente Douglas Costa – Passata la paura - il brasiliano fa festa al party di Neymar : la Juventus non gradisce : Dopo l’Incidente in cui ha distrutto la propria macchina in autostrada, Douglas Costa ha raggiunto Neymar per il suo party esclusivo a Parigi: la Juventus non ha gradito Tanta paura per i tifosi della Juventus alla notizia dell’Incidente autostradale che ha coinvolto Douglas Costa sull’A4. Il brasiliano ne è uscito illeso, a differenza della Jeep semi-distrutta vicino Santhià: come detto, solo un grande spavento ma niente di grave. Nella ...

Douglas Costa alla festa di compleanno di Neymar : l'ira della Juventus : Non sono giorni facili per la Juventus e per alcuni suoi protagonisti. Paulo Dybala ha fatto irritare Massimiliano Allegri e il club per il suo atteggiamento durante il match contro il Parma, mentre fuori dal campo Douglas Costa è stato protagonista di uno sfortunato incidente d'auto dove ne è uscito fortunatamente illeso. Il brasiliano con ogni probabilità non scenderà in campo contro il Sassuolo per recuperare al meglio dall'infortunio subito ...

Juventus - Douglas Costa dopo l'incidente in auto è volato a Parigi per il party di Neymar : Nella giornata di ieri, Douglas Costa ha vissuto una brutta disavventura. Il numero 11 bianconero intorno alle 11:15 di lunedì mattina si trovava a bordo della sua Jeep Cherooke sulla A4 e ha avuto un piccolo incidente automobilistico. Il brasiliano fortunatamente non ha riportato ferite, mentre un altro uomo che è rimasto coinvolto nello scontro è stato portato in ospedale in codice giallo. La macchina dell'ex Bayern Monaco ha avuto danni ...

Infortunio Douglas Costa - tegola Allegri : ecco quando tornerà in campo : Infortunio Douglas Costa- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, Allegri potrebbe fare a meno di Douglas Costa in vista del prossimo match contro il Sassuolo. L’attaccante brasiliano ha rimediato un affaticamento muscolare al quadricipite, e nelle prossime ore gli esami sveleranno con maggiore esattezza i tempi di recupero. Una nuova tegola per […] More

