De Laurentiis unica rockstar in una città di conformisti: “Hamsik, scendi dall’aereo”

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) I pacchi dai cinesi no E poi dicono che il mercato di gennaio non scalda gli animi.Praticamente il povero Hamsik aveva messo in fretta e furia negli scatoloni 12 anni di vita trascorsa a Castel Volturno. Giusto il tempo di farsi trascinare l’ultima sera prima di partire ad una festa d’addio organizzata da Callejon. Foto, filmini, selfie, Ungiornoallimprovviso in loop, lacrime e abbracci. Organizza con l’agenzia – sempre di corsa – la diaspora momentanea della famiglia: moglie e figli impacchettati in direzione Praga. Lui verso Madrid per gli ultimi dettagli dei test medici. E poi finalmente il nuovo Nuovo Mondo: la Cina ed i suoi misteri.Ma, come ci insegna la storia recente, ci sono cinesi e cinesi. A Milano, sponda rossonera, ne sanno qualcosa. Solo che qui il pacco da rifilare a turisti ed allocchi a piazza Municipio lo abbiamo inventato noi, mica ce lo facciamo ...