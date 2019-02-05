L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 15:30 proviene da RomaDailyNews.
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 GIANMARCO TULLI ANCORA BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. DISAGI SOLO SUL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA. RESTA INVARIATA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI ANCORA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA INVARIATA, TUTTAVIA, LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, DOVE PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LABARO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E ARDEATINA, PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA. IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA Roma FIUMCINO E LA VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA. SULLA Roma FIUMICINO, RALLENTAMENTI E CODE TRA PARCO DE MEDICI E IL VIADOTTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA, PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA LAURENTINA E Roma FIUMICINO E TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASETTA MATTEI E LAURENTINA E TRA CASILINA E TIBURTINA. SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2019 ORE 09:05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA, PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA L’OTTAVIA E L’AURELIA, PIÙ AVANTI TRA CASETTA MATTEI E PONTINA, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO: PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA, TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA. IN ESTERNA, INVECE, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E ANCORA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2019 ORE 08:05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA: PARTIAMO DALLA FLAMINIA, DOVE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA CASILINA E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST, STA PROVOCANDO CODE DAL RACCORDO ALLA STESSA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA Roma FIUMICINO DOVE SI STA IN CODA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA ISACCO NEWON VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E APPIA. SULLA Roma FIUMICINO SI STA IN CODA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA ISACCO NEWON VERSO IL RACCORDO. TRAFFICATA ANCHE LA COLOMBO, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA SI RALLENTA TRA TIBURTINA E A24 Roma TERAMO E TRA PONTINA E Roma FIUMICINO; IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD, E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TOGLIATTI E IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO E ANCORA TRA LAURENTINA E Roma FIUMICINO; IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FIORENTINI E IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO; IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULLA Roma FIUMICINO SI STA IN CODA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA ISACCO NEWON VERSO IL RACCORDO. SULLA FLAMINIA A CAUSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO; IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO; IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD. SULLA Roma FIUMICINO SI STA IN CODA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA ISACCO NEWON VERSO IL RACCORDO. SULLA FLAMINIA A CAUSA DI UN ...