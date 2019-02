Terremoto a L' Aquila oggi | magnitudo tra 3 2 e 3 7

Terremoto nel Centro-Italia - scossa di magnitudo 3.6 nella zona dell’Aquila : Una scossa di Terremoto è stata registrata pochi minuti dopo le nove nel Centro-Italia. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la scossa, di magnitudo 3.6, ha avuto come epicentro Pizzoli, comune della provincia dell’Aquila, in Abruzzo. Diverse le segnalazioni apparse sui social.Continua a leggere

Terremoto - Crimi : l'Aquila non è solo macerie. Rettore Gssi : è necessario progresso per molti : È una comunità che fa della cultura, della scienza e della ricerca un punto di forza del suo processo di ricostruzione, e uno strumento d'indagine molto importante per il suo futuro aggiunge -. Lo ...

Nuova scossa di Terremoto all'Aquila : L'Aquila - Nuovamente un risveglio brusco per la città dell'Aquila dopo mesi di calma. Una scossa di terremoto ha colpito la zona del Cermone a 3 km dal comune di Pizzoli (estrema periferia a nord del capoluogo abruzzese). Il terremoto si è sviluppato alle 6 e 27 del mattino ad una profondità di 8 Km e per una intensità di ML 2.4 Anche se non intenso, probabilmente a causa dell'ora, il terremoto ha risvegliato ...

Decennale Terremoto dell'Aquila - accordo Mibac e Comune per la sua commemorazione : L'Aquila - Il Ministero per i Beni e le Attività culturali e il Comune dell’Aquila sottoscriveranno domani, giovedì 17 gennaio, presso la sede del Mibac a Roma, il protocollo d’accordo per l’attuazione del programma di iniziative ed eventi culturali che si terranno nel 2019 a L’Aquila e nell’area del cratere per il Decennale del sisma del 2009. A firmare il documento saranno il Sottosegretario ai beni culturali Gianluca Vacca, ...

Terremoto - restituzione Provvisionale dopo Grandi rischi - oggi udienza a L'Aquila : L'Aquila - "Lo Stato Italiano sia giusto ed equo nei confronti dei parenti delle vittime del sisma 2009 e non si accanisca verso chi ha patito, e soffre quotidianamente, i postumi di una tragedia nazionale". L'appello è del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, in vista dell'udienza, lunedì 14 gennaio, all'Aquila, per la causa, promossa nella passata legislatura dalla Presidenza del Consiglio dei ...

Terremoto L’Aquila : verifiche su viadotti e ponti : A seguito del Terremoto, che ha interessato nella serata di ieri, la zona di Collelongo (L’Aquila), il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, su proposta del presidente della commissione viabilità, Gianluca Alfonsi, ha immediatamente avviato un’azione ricognitiva sui ponti e viadotti delle strade del Fucino, in particolare sulla Strada Provinciale n. 19 “Ultrafucense” nei tratti che collegano ...

Terremoto a Collelongo : notte tranquilla nell'Aquilano - solo una lieve scossa : notte tranquilla nell'Aquilano dopo la forte scossa di magnitudo 4,1 con epicentro a Collelongo, che martedì primo gennaio alle 19,37 ha fatto tremare la terra in buona parte del centro Italia. L'Ingv,...

Terremoto L'Aquila : Strada Parchi - non ci sono danni viadotti A24-A25 : L'Aquila - Non ci sono danni nei viadotti delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25 dopo la scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 avvenuta alle 19.37 del 1 gennaio a Collelongo (L'Aquila): sono queste le risultanze delle verifiche effettuate dagli ausiliari del traffico della concessionaria Strada dei Parchi. Lo fanno sapere fonti della Spa del gruppo dell'imprenditore abruzzese Carlo Toto. In particolare, i controlli ...

Terremoto : notte tranquilla nell'Aquilano - solo una lieve scossa : notte tranquilla nell'Aquilano dopo la forte scossa di magnitudo 4,1 con epicentro a Collelongo, che ieri alle 19,37 ha fatto tremare la terra in buona parte del centro Italia. L'Ingv, il Centro Nazionale Terremoti, ha registrato da allora solo una scossa, di magnitudo 2 sempre a Collelongo, all'1,19. Anche in questo caso non si sono registrati danne a persone o cose.