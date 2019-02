Super G Goggia argento ad Are | vince l' americana Shiffrin

Mondiali di sci - Goggia d'argento nel Super G : oro alla Shiffrin : Sofia Goggia , ancora una volta se ce ne fosse bisogno, dimostra di essere una fuoriclasse assoluta e conquista una grande medaglia d'argento ai Mondiali di sci di Aare, in Svizzera, nel super-G. L'...

Mondiali Sci 2019 - Sofia Goggia incanta ad Are : splendido argento per l’azzurra nel SuperG : L’azzurra chiude a due centesimi da Mikaela Shiffrin, che si prende così l’oro iridato. Terza la Suter, mentre Fanchini e Marsaglia si piazzano al quinto e settimo posto Voleva una “medaglietta”, come l’ha definita lei, e, quando è arrivata al traguardo, Sofia Goggia scuoteva la testa. Eppure quello che cercava è arrivato: uno splendido argento. I Mondiali di sci alpino cominciano alla grande per ...

Sci alpino - SuperG Mondiali 2019 : Sofia Goggia - è un argento dolceamaro. Mikaela Shiffrin vince per 2 centesimi : Cominciano subito con una medaglia i Mondiali di sci alpino 2019 per l’Italia. Sofia Goggia conquista uno straordinario argento nel SuperG femminile, vedendo sfumare la vittoria per appena 2 centesimi. A beffarla la solita Mikaela Shiffrin, fuoriclasse americana che sta segnando in maniera indelebile un’era dello sci internazionale. In una gara in cui l’equilibrio ha regnato sovrano, la svizzera Corinne Suter si è assicurata il ...

