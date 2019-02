Raggi | lo stadio a Roma si fa | cantieri possono aprire entro anno

Fassina : fuori luogo trionfalismi Raggi su nuovo stadio Roma : Roma – “Sul progetto di business park e annesso stadio per la Roma a Tor di Valle, e’ davvero fuori luogo il trionfalismo della Sindaca e dei vertici nazionali del M5S. Nonostante siano state attenuate le valutazioni del Politecnico di Torino sulle conseguenze catastrofiche dell’opera sulla mobilita’ ordinaria, non soltanto su quella connessa con le partite, i problemi seri, strutturali, rimangono e le soluzioni ...

Lo stadio della Roma tra gli annunci di Virginia Raggi e la realtà : “Diciamo subito che lo stadio si farà e i proponenti possono aprire i cantieri entro l’anno”, annuncia trionfante la sindaca Virginia Raggi. E pazienza se lo stesso annuncio lo aveva già fatto a febbraio del 2017 dopo l’accordo con il club giallorosso e la Eurnova di Luca Parnasi sul nuovo progetto

Morassut : proclami Raggi su stadio solo per recuperare qualche voto : Roma – “La disperazione della sindaca Raggi e’ tale che non c’e’ da fidarsi piu’ delle sue promesse. Oggi ha detto che lo stadio della Roma si fara’. Speriamo bene, ma purtroppo nutro molti dubbi. I pasticci fatti in questi anni mi lasciano perplesso come amministratore e allarmato come tifoso”. “L’unica cosa che non si puo’ fare e’ approfittare del cuore e della passione di ...

Stadio Roma - Raggi : 'Si farà - i cantieri possono partire entro l'anno' : La conferenza stampa, indetta stamani riguardo al parere tecnico in merito alla possibile nascita dello Stadio della Roma, ha regalato una notizia che farà sicuramente felici i tantissimi tifosi della ''Magica'', come viene soprannominata dai suoi supporters. Infatti, durante la conferenza, il sindaco di Roma Virginia Raggi ha dato un annuncio importante in merito alla realizzazione dell'impianto che dovrebbe nascere a Tor di Valle: ''Lo Stadio ...

Roma : Raggi inaugura nuova pista atletica a stadio Paolo Rosi : Roma – È stata inaugurata stamattina la nuova pista di atletica dello stadio Paolo Rosi, lo storico impianto Romano oggetto di restyling negli ultimi mesi del 2018 e tornato alla piena operativita’ gia’ da alcune settimane. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, il presidente della Federatletica, Alfio Giomi, il numero uno del Coni, Giovanni Malago’, e l’assessore capitolino allo ...

Raggi : lo stadio della Roma si fa : "Lo stadio della Roma si fa e i proponenti se vogliono potranno aprire i cantieri già entro l'anno". Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi presentando la relazione del Politecnico sulla ...

Anzaldi : Raggi annuncia stadio Roma mentre si consuma dramma Bortuzzo : Roma – “mentre si consuma il dramma di Manuel Bortuzzo e della sua famiglia, la sindaca Raggi ride all’ennesima presentazione annuncio sullo stadio della Roma. In altri tempi si sarebbero convocate riunioni straordinarie in Campidoglio, Prefettura e Viminale. Oggi sembra che il pericolo sicurezza non li riguardi, la Raggi fa finta di nulla e Salvini si comporta come se la sicurezza dei cittadini non fosse la sua prima e ...

ROMA - LA Raggi 'NUOVO STADIO AL VIA ENTRO UN ANNO'/ Ultime notizie - Malagò 'Lo spero anche per la Lazio' : Il sindaco di ROMA, Virginia RAGGI, ufficializza l'avvio dei lavori del nuovo STADIO "Al via ENTRO un anno". Soddisfatto il numero uno del Coni, Malagò

Stadio Roma - Malagò accoglie la decisione di Virginia Raggi : “ottima notizia - è una cosa di buon senso” : Il presidente del Coni ha analizzato la decisione del sindaco di Roma, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda “Le parole della sindaca Raggi sullo Stadio della Roma sono un’ottima notizia. Ho sempre sostenuto di essere a favore dello Stadio della Roma così come mi auguro che esca presto un progetto di uno Stadio della Lazio, per tanti motivi”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine ...

Virginia Raggi : 'Il nuovo stadio della Roma si farà' : Dopo il parere positivo da parte del Politecnico di Torino, oggi Virginia Raggi ha fatto sapere che il nuovo stadio si farà . Il sindaco di Roma ha dato la notizia nel corso di una conferenza stampa ...

Virginia Raggi : "Il nuovo stadio della Roma si farà" : Dopo il parere positivo da parte del Politecnico di Torino, oggi Virginia Raggi ha fatto sapere che il nuovo stadio si farà. Il sindaco di Roma ha dato la notizia nel corso di una conferenza stampa sui flussi di traffico tenuta in Campidoglio. "Lo stadio si fa", questo il messaggio apparso sul maxi

Raggi : lo stadio della Roma si fa - ok ai cantieri entro anno : Roma, 5 feb., askanews, - 'Lo stadio della Roma si fa e i proponenti se vogliono potranno aprire i cantieri già entro l'anno'. Lo ha assicurato la sindaca di Roma Virginia Raggi presentando in ...

Stadio Roma - Raggi : “Progetto da un miliardo di euro di investimenti. Amministrazione a favore di opere utili” : “Lo Stadio si fa e i proponenti potranno aprire i cantieri entro l’anno, questo mi sembra un bel dato. Un progetto molto ambizioso che porterà un miliardo di investimenti, lavoro, benessere e riqualificazione di un’area degradata”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso della conferenza stampa in Campidoglio sul parere del Politecnico di Torino sullo Stadio della As Roma. “Non ero obbligata a ...

La sindaca Raggi annuncia : 'Lo stadio Paolo Rosi torna ai romani' : 'Questo -aggiunge- era uno dei traguardi più importanti che volevamo Raggiungere perché era dimenticato e, visto che lo sport deve essere per tutti, non potevamo accettare che ci fosse un impianto ...