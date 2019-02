Lazio | Caicedo il bomber di scorta

La Lazio sbanca Frosinone : Caicedo manda ko 1-0 i ciociari : La Lazio di Simone Inzaghi vince lo spinoso e insidioso derby contro il Frosinone di Marco Baroni che ha venduto cara la pelle fino all'ultimo. Gli ospiti hanno vinto la Stracittadina grazie alle rete dell'ecuadoriano Felipe Caicedo schierato oggi in tandem d'attacco con il bomber Ciro Immobile. La partita è stata dura, ricca di agonismo e con occasioni da ambo le parti: la Lazio ha fatto valere la maggior esperienza e il tasso tecnico più ...

Lazio - in Coppa Italia tornerà Acerbi. Galatasaray su Caicedo - ma resterà : La Lazio guarda avanti. Per dimenticare la delusione del k.o. contro la Juventus e per proiettarsi subito sui quarti di Coppa Italia con la sfida di giovedì sera a San Siro contro l'Inter. Giornata di ...