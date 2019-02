Il robot aspirapolvere più autonomo che ci sia | iRobot Roomba i7+ | è disponibile in Italia

irobot Roomba i7+ - l’aspirapolvere automatico che svuota da solo il serbatoio ma costa caro : È in arrivo sul mercato l’ultimo modello di robot per la pulizia della casa prodotto da iRobot, Roomba i7. Abbiamo avuto modo di provarlo in anteprima, quindi possiamo darvi tutte le informazioni salienti per valutarne l’acquisto quando sarà nei negozi. Prima di tutto il prezzo: la versione senza base di pulizia costa 899 euro, quella con la base (che è l’elemento di novità più interessante), costa 1.199 euro, una cifra ...

Arriva irobot Roomba i7+ - l'aspirapolvere smart che pulisce tutto da solo : Autosmaltimento e comandi vocali: l'aspirapolvere smart di ultima generazione fa un passo in più verso la domotica. E mappa la casa per gestire meglio le pulizie programmate. Da oggi anche in Italia

robot aspirapolvere : i migliori da comprare : State pensando di acquistare un Robot aspirapolvere che vi aiuti a tenere i pavimenti sempre puliti? Con un Robot, infatti, potrete lasciare che sia lui a occuparsi della polvere (e non solo)! Ricordate però che leggi di più...

Domotica : Deebot 710 - l'aspirapolvere robot economico e che non graffia i mobili : I robot aspirapolvere sono uno dei gadget più sottostimati del panorama tecnologico. Presenti sul mercato ormai da 20 anni, sono a metà strada tra un eterno incompiuto e un prezioso alleato per risparmiare tempo e fatica nelle faccende domestiche. All'inizio sembravano un crac destinato a diffondersi nelle case di tutti nel giro di pochi anni; poi, complici un costo davvero troppo elevato, poca innovazione e i dubbi dei più ...

DOOMBA trasforma un robot aspirapolvere in un meraviglioso generatore di livelli di Doom : Scrivere nel periodo delle festività natalizie è a modo suo meraviglioso (senza esagerare ovviamente). Non ci sono annunci, la macchina dell'industria videoludica è pressoché completamente ferma e le notizie davvero fresche scarseggiano lasciando spazio a storie strane, bislacche ma a conti fatti bellissime.Un esempio? DoomBA! Come riportato da Polygon, DoomBA è un curioso progetto di Rich Whitehouse, sviluppatore e game designer con vent'anni ...

robot aspirapolvere : i migliori da comprare : State pensando di acquistare un Robot aspirapolvere che vi aiuti a tenere i pavimenti sempre puliti? Con un Robot, infatti, potrete lasciare che sia lui a occuparsi della polvere (e non solo)! Ricordate però che leggi di più...