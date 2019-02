Gian Battista e Claire umiliati a Uomini e Donne La dama contro la De Filippi | ' Avete

U&D - Gian Battista sui social accusa la redazione di un possibile complotto ai suoi danni : Nelle ultime due puntate del trono over di Uomini e Donne un nuovo clamoroso colpo di scena ha lasciato a bocca aperta i telespettatori del dating show di Maria De Filippi. Protagonisti dell'ennesimo inganno ordito ai danni della trasmissione sono Gian Battista Ronza e Claire Turotti, i quali nella puntata del 4 febbraio sono stati smascherati dalla stessa conduttrice che ha mostrato al pubblico un filmato in cui i due tramavano alle spalle ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi sputtana Gian Battista e Claire : il video con cui li fa cacciare : Dopo l’inganno ordito da Sara Affi Fella, Maria De Filippi ha deciso di non lasciarsi più prendere in giro. Così, durante la puntata del 4 febbraio del Trono Over di Uomini e Donne, la conduttrice ha smascherato Gian Battista Ronza e Claire Turotti a seguito di una segnalazione video arrivata alla r

Trono Over - Gian Battista si difende : “Odio su di me perché…” : Gian Battista del Trono Over sbotta dopo la puntata di ieri Gian Battista, nella puntata di ieri del dating, è finito nella bufera per una segnalazione sul suo conto. Difatti, per i pochi che non lo sapessero, la conduttrice del Trono Over ha mandato in onda un video ricevuto da Sperti sui social in cui è stato ripreso il cavaliere confabulare in un bar con Claire per accordarsi su ciò che avrebbero dovuto dire e fare nella prossima puntata con ...

U&D - Gian Battista Ronza sbotta contro le accuse : 'Il video non è stato fatto per caso' : Una vera e propria bufera si è abbattuta su Gian Battista Ronza dopo la puntata del Trono Over di Uomini e donne trasmessa ieri 4 febbraio. Un video registrato da un amico di Gianni Sperti ha mostrato il cavaliere mentre si trovava in un locale in compagnia di Claire Turotti. La coppia stava discutendo della strategia da adottare durante le partecipazione al programma per tenere vivo il più a lungo possibile l'interesse su di sé, anche con delle ...

