Ferito in un agguato a Roma per uno scambio di persona Manuel resterà paralizzato

Agguato a Trinitapoli. Morto Pietro De Rosa - Ferito Luigi Muriglio : Agguato in strada a Trinitapoli in provincia di Barletta-Andria-Trani. Nella sparatoria una persona è morta e un’altra è rimasta ferita.

Borutta. Gianfranco Manca Ferito in un agguato : Sparatoria nel Nord Sardegna. Gianfranco Manca, allevatore di 63 anni di Borutta (Sassari), è stato ritrovato riverso all’interno del mezzo

Roma - morto l’uomo Ferito in un agguato alla Magliana : E' morto l'uomo ferito in un agguato alla Magliana a Roma. Il 34enne, era stato colpito alla testa da alcuni colpi d'arma da fuoco questa mattina davanti all'asilo nido 'Mais e Girasole' alla Magliana, portato in ospedale in condizioni gravissime, è stato operato, ma non ce l'ha fatta. Nell'agguato era rimasta ferita anche la compagna, ma non in modo grave.

Roma - morto l'uomo Ferito in agguato : 20.05 E' morto il 34enne pregiudicato ferito questa mattina a colpi di pistola da un sicario in moto, davanti a un asilo alla Magliana a Roma, dove aveva appena accompagnato il figlio. Lo si apprende da fonti di polizia. L' uomo colpito alla testa era stato trasportato all'ospedale San Camillo in gravissime condizioni con ferite alla testa e dove era stato sottoposto a intervento chirurgico per bloccare l'emorragia.

Agguato alla Magliana davanti asilo : un Ferito grave : Agguato questa mattina davanti a un asilo in via Castiglion Fibocchi alla Magliana a Roma. Un uomo di 34 anni è stato ferito alla testa a colpi di pistola. Secondo le prime informazioni, il 34enne si ...

Napoli - agguato nella notte : pregiudicato Ferito con due colpi di pistola : Un 29enne napoletano è stato ferito da un proiettile ieri sera, a pochi passi dalla propria abitazione. L'uomo, pregiudicato già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito in vico Portamedina, nella ...

Agguato in pieno pomeriggio : pregiudicato Ferito nel Napoletano : Torre Annunziata. Sparatoria nel primo pomeriggio, un ferito. L'episodio è avvenuto a Torre Annunziata. Ad essere raggiunto da alcuni colpi di pistola è Carmine Chierchia, 41enne di...

Napoli - agguato durante la partita : un morto e un Ferito : agguato di camorra a Napoli. Poco prima delle 21,30 due persone ferite a colpi di mitraglietta sono state abbandonate in un'auto dinanzi l'ingresso dell'ospedale San Giovanni Bosco. Una era già morta, ...