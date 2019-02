E45 | gli operai al lavoro | Anas stringe i tempi per la riapertura parziale

E45 chiusa : i circoli PD della Valtiberina rispondono alle dichiarazioni del consigliere Donzelli : Ci auguriamo che si agisca in tempi brevi visto il grave danno per l'economia della nostra valle. Ciò detto, bisognerebbe chiedere all'onorevole Donzelli cosa ha fatto in tutti questi anni la destra? ...