Dopo l' orca | anche un delfino sta nuotando da giorni con il suo cucciolo morto sulla

Ciclismo : al Challenge Maiorca il ritorno di Fabio Aru. Serve il riscatto Dopo una stagione opaca : dopo un’annata 2018 che non ha certamente rispecchiato le sue attese, Fabio Aru è pronto a ripartire per un 2019 che ci dirà se il sardo può tornare ad andare a caccia degli obiettivi che più gli sono congeniali, risolvendo dunque ogni genere di problema occorso nell’anno passato. Il Challenge Maiorca, da quest’oggi a domenica, sarà un primissimo banco di prova per il capitano della UAE Team Emirates. Quasi a voler esorcizzare ...