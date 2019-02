optimaitalia

: Il Rapporto definitivo sul #clima: il mondo è in pericolo. O si cambia velocemente rotta, con approcci ben finanzia… - beppe_grillo : Il Rapporto definitivo sul #clima: il mondo è in pericolo. O si cambia velocemente rotta, con approcci ben finanzia… - GioPao9 : Diffusione massima per il messaggio “#PosteItaliane regala 200 euro”: ennesima truffa - OptiMagazine : Diffusione massima per il messaggio “Poste Italiane regala 200 euro”: ennesima truffa -

(Di martedì 5 febbraio 2019)Spopola via email e tramite WhatsApp, secondo le segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere oggi 5 febbraio, l'allettante"Poste200 euro". Cosa bisogna fare per ottenere questo gentile omaggio invernale? Come sempre agli utenti viene presentato un link, la cui pagina di atterraggio ha il compito di darci un impatto visivo simile a quello del sito ufficiale delle poste. Insomma, sembra quasi un "must" che di tanto in tanto debba fare la propria apparizione in Rete unaassociata a questo marchio, come abbiamo notato anche la scorsa estate tramite il nostro approfondimento.Sembra quasi superfluo doverlo sottolineare, ma qualora dovesse giungervi unintitolato "Poste200 euro", sappiate che siete al cospetto non solo di una bufala, considerando il fatto che la stessa azienda ha più volte smentito iniziative di questo tipo, ...