CR7 brinda a 34 anni E Juve | “Momento è ottimo”

(Di martedì 5 febbraio 2019) Oggi non ha segnato uno strabiliante gol in rovesciata ne' vinto un premio internazionale, ma il 5 febbraio e' stato comunque 'il' giorno di Cristiano Ronaldo. CR7 si e' preso ancora una volta la scena, questa volta per il 34/o compleanno, il primo con la maglia dellantus. I riflettori sono quasi sempre per lui, piu' che mai ora che si avvicina la 'fase calda' della Champions League, quel trofeo che Ronaldo ha vinto 5 volte e che lantus insegue da 23. Madrid e' all'orizzonte, a due settimane dalla sfida con l'Atletico, nella stessa citta' che ospitera' la finale. E CR7 non vede cedimenti dopo il ko in Coppa Italia e il 3-3 casalingo contro il Parma: "Il momento della squadra e' ottimo. Ci sentiamo bene, siamo pronti per le prossime partite".Al fuoriclasse portoghese sono arrivati milioni di auguri sui social, decine di tifosi lo hanno aspettato fuori della 'Continassa' per ...