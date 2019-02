Cecile Kyenge | marito si candida con la Lega Persone perbene Aiutiamoli a casa

Il marito di Cecile Kyenge (Pd) si candida con la Lega : “Sono persone perbene” : Domenico Grispino, marito dell'eurodeputata del Pd Cecile Kyenge, ha annunciato a 'La Zanzara' su Radio 24 la sua candidatura nelle liste della Lega alle elezioni comunali: "Ho firmato per Salvini ai banchetti della Lega, entrerò in lista alle comunali di Castelfranco Emilia, sono persone perbene quelli della Lega".Continua a leggere

Sea Watch - Cécile Kyenge insulta Matteo Salvini : 'È disumano. E i miei 39 fratelli...' : Quei territori devono vivere, l'economia deve andare avanti. Bisogna saper guardare oggi al domani. Quindi dico 50 milioni… minimo'. Come no...

Condanna Calderoli - l'ex ministra Cécile Kyenge : 'Un segnale importante dopo tante umiliazioni' : 'E' una soddisfazione personale e politica. Le parole sono importanti e bisognava dare un segnale'. Così Cécile Kyenge dopo la Condanna a 18 mesi

Roberto Calderoli - Lega - condannato a 15 mesi per aver insultato l'ex ministra di colore Cecile Kyenge : PRIMAPRESS, - BERGAMO - Apostrofare con la parola "Orango" l'avversaria politica Cecile Kyenge, è costato al senatore della Lega, Roberto Calderoli, una condanna in primo gradi di un anno e sei mesi. ...

Insulti a Cecile Kyenge - Calderoli condannato a 18 mesi : Il senatore della Lega Roberto Calderoli è stato condannato 18 mesi di carcere (pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario) per avere definito "orango" l'ex Ministro Cecile Kyenge nel luglio del 2013 a una festa della Lega Nord. "La pena detentiva per un supposto reato di opinione - commenta il suo legale, l'avvocato Domenico Aiello - per di più avvenuta durante un comizio di ...