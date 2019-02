BORSA MILANO apre in rialzo | Astaldi in calo | rimbalza Juve

it.reuters

: #Borsa: #Milano apre in rialzo, +0,24% - - gaffinosim : #Borsa: #Milano apre in rialzo, +0,24% - - fisco24_info : Borsa: Milano positiva, giù Astaldi: Bene banche e Juventus, qualche vendita su Campari -

(Di martedì 5 febbraio 2019) ... in linea con le altre borse europee, sulla scia dei guadagni in Asia e a Wall Street, in attesa del dato sul Pmi servizi, attentamente monitorato per maggiori indizi sulla salute dell'economia. ** ...