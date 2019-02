Alzheimer | potrebbe essere causato da un batterio che dalle gengive passa al cervello

meteoweb.eu

(Di martedì 5 febbraio 2019) E se l’fosseda un’infezione alle? E’ lo studio pubblicato sulla rivista Science Advances, ripresa anche dalla rivista New Scientist che evidenzia comesospetto la Porphyriomonas gengivalis.Si tratta delgià noto agli scienziati peril più comune responsabile della gengivite cronica, una patologia che colpisce molte persone in particolare in età avanzata.La ricerca, sviluppata da Stephen Dominy, ha cercato di dimostrare l’ipotesi che l’amiloide e la proteina tau, due proteine animale presenti neldi chi soffre die ritenute causa della malattia, siano una forma di difesa contro l’infezione.Dai dati sperimentali è emerso che talefosse presente neldi persone affette dacon maggiore frequenza rispetto alle persone sane. Non solo: inoculandolo in topi ...