Adrian | mossa strategica di Mediaset | scappa dal competitor e va in onda di martedì

Blastingnews

: Adrian mossa estrema a Canale 5. Panico a Mediaset spostano Celentano. Cosa scatena il ribaltone - #Adrian #mossa… - zazoomnews : Adrian mossa estrema a Canale 5. Panico a Mediaset spostano Celentano. Cosa scatena il ribaltone - #Adrian #mossa… - roetoile : RT @popcornblogtv: Quella di Celentano è una mossa decisamente poco convenzionale: più lui si estranea più il pubblico ne parla online. Si… - JacopoMasiero : RT @popcornblogtv: Quella di Celentano è una mossa decisamente poco convenzionale: più lui si estranea più il pubblico ne parla online. Si… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Ieri, lunedì 4 febbraio, è andata inuna nuova puntata dello spettacolo e della serie eventodio Celentano. Ancora una volta, però, gli ascolti si sono rivelati alquanto deludenti. Purtroppo, l'atteggiamento del "Molleggiato" non sta piacendo al pubblico da casa che continua a cambiare canale optando per le trasmissioni proposte dai. Proprio per cercare di correre ai ripari ed evitare l'ennesima fuga dei telespettatori,ha deciso di attuare una manovraper. Il programma dio Celentano, infatti, non andrà più indi lunedì per due settimane consecutive, slittando invece alslitta dal lunedì alper due settimane, la manovradiGli insuccessi didell'ultimo periodo sono, ormai, notevoli. Basti pensare ai pessimi risultati ottenuti con La dottoressa Giò, o con le prime ...