Venezuela,Onu assente a summit su crisi

Le Nazioni Unite restano neutrali sullaine annunciano di non partecipare al vertice a Montevideo del 7 febbraio. "L'Onu vuole dare credibilità all'offerta di buoni uffici per trovare una soluzione politica alla", ha detto il segretario Guterres. A Montevideo si incontreranno i rappresentanti di alcuni Paesi Ue e dell'America Latina per aprire un canale di dialogo.(Di lunedì 4 febbraio 2019)