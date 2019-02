Un manifesto per l’Europa contro populisti e sovranisti  

Un’Altra Luce di Nino D’Angelo e Livio Cori è un manifesto per generazioni a confronto - il testo del brano di Sanremo : Due facce di Napoli e della musica italiana si incontrano per portare sul palco dell'Ariston un brano che si rivolge a entrambe le realtà: Un'Altra Luce di Nino D'Angelo e Livio Cori racconta due generazioni che non si fronteggiano, ma si abbracciano. Lo racconta lo stesso Livio Cori, rapper e attore in Gomorra 3, ma soprattutto artista al centro di una polemica che lo considera la vera identità di Liberato, alla quale egli stesso ...

'Non siamo pesci' - 600 vip firmano il manifesto per i migranti : chi scenderà in piazza a Montecitorio? : Sono oltre 600 i personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo che hanno firmato il manifesto. Quanti di vip e quante di queste star del Firmamento saranno effettivamente in piazza? Grande ...

Carlo Calenda a futura memoria : "Sono stanco di chi su Twitter grida al fascismo - ma non firma il manifesto perché “ho una consulenza” - “ti aiuto ma da dietro” : Sono stanco di chi su Twitter grida al fascismo ma non firma il manifesto perché "ho una consulenza", "ti aiuto ma da dietro", degli editorialisti che non propongono ma dileggiano, degli imprenditori che "stiamo andando a sbattere", ma votano Lega. Anime morte". Il tweet di Carlo Calenda a tutti quelli che non entrano con la loro faccia nell'agone politico in un momento di emergenza come ha fatto lui.

Roberto Saviano e Roberto Benigni - il manifesto per i migranti e contro Salvini : pagliacciata estrema : La linea è nota: no alla politica 'razzista e disumana' del governo e alla linea dei 'porti chiusi', perché ci ha sottoscritto il manifesto nuovo vuole 'essere complice di questa strage' e si schiera ...

Napoli - il curioso manifesto funebre : “Per me è inquietante…” : Spesso capita di trovare un motivo per sorridere proprio nelle occasioni più tristi. E passando per le vie di Napoli non è raro imbattersi in manifesti che suscitano ilarità per la particolarità delle frasi riportate, per una strana associazione tra nome e cognome, per un buffo soprannome della persona defunta o ancora per delle ‘boutade’ peculiari di cui il popolo partenopeo è tipico. Quando poi ci si trova in un contesto in cui basta un click ...

Gronda Genova - dalle imprese un manifesto inviato a Roma per dire sì all'opera : Infrastrutture ancora in focus in Italia, dove le imprese invocano interventi per lo sblocco dei cantieri . Non solo la TAV è in attesa dell'analisi costi-benefici , ma anche la Gronda di Genova non è ...

Carlo Calenda lancia il manifesto per l'Europa : Carlo Calenda, dopo mesi di lavoro sotto traccia, lo scorso 18 gennaio ha dato ufficialmente il via alla sua iniziativa politica, che ha l'obiettivo di aggregare in un fronte comune, le forze politiche, civiche e della società civile alternative all'attuale compagine di Governo. Dopo numerose dichiarazioni più o meno rivelatrici del progetto rese nei mesi scorsi, soprattutto dal suo profilo Twitter, Calenda, ha finalmente chiarito le linee del ...

Europee - Calenda : “Già 30mila adesione al manifesto per la lista unitaria - il 21 marzo grande mobilitazione” : “Grazie, 30mila adesioni a ieri sera”. Carlo Calenda, in un video postato su Twitter, fa il punto sul lancio del suo manifesto per una lista unitaria del fronte europeista alle prossime elezioni Europee. “Abbiamo fatto un lavoro straordinario”, spiega l’ex ministro. Il manifesto, prosegue, vuole coinvolgere “l’Italia che fatica, studia, lavora, acquisisce competenza, produce. Questa Italia la dobbiamo ...

Il manifesto di Carlo Calenda per una lista unica in vista delle Europee : «Le forze da mobilitare per la costruzione della nuova Europa sono quelle del progresso, delle competenze, della cultura, della scienza, del volontariato, del lavoro e della produzione». Centinaia di ...

Elezioni europee - Calenda lancia il manifesto per una lista unica : ... la teologa dell'Università Gregoriana Stella Morra e la collega Marinella Perroni, l'insegnante e pedagogista Mila Spicola, l'ex ministro Claudio De Vincenti, professore di economia alla Sapienza.

Calenda lancia manifesto per il fronte unico alle Europee : 'Già firmato da 100 esponenti della politica e della società civile' : 'È stato già firmato da presidenti di Regione, sindaci, personalità della società civile , medici, scienziati, imprenditori, operai, mondo dell'associazionismo, - scrive Calenda - se lo condividete ...

Europee - Carlo Calenda lancia il manifesto per una lista unica anti-sovranista : Pd torna unito : Si chiama 'Siamo europei' ed è il manifesto lanciato dall'ex ministro Carlo Calenda in vista delle elezioni Europee, per creare una lista unica formata da tutte le forze progressiste e anti-sovraniste. Arrivano le adesioni dal Pd, a partire da Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Paolo Gentiloni. D'accordo anche Laura Boldrini.Continua a leggere

Pd - Calenda lancia manifesto per lista unica alle Europee : Roma, 18 gen., askanews, - 'Le forze da mobilitare per la costruzione della nuova Europa sono quelle del progresso, delle competenze, della cultura, della scienza, del volontariato, del lavoro e della ...

Pd - Calenda lancia manifesto per lista unica alle Europee : Il nostro ruolo nel mondo, la nostra sicurezza, economica e politica, dipendono dall'esito di questo processo".Per il manifesto, l'Europa è "investita in pieno da una crisi profonda dell'intero ...