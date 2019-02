Pensioni scuola | quota 100 | Ape Sociale e opzione donna domanda dal 4 febbraio on line

Pensioni Q100 : scetticismo sul turn over - per la scuola domande entro il 28/02 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 4 febbraio 2019 vedono emergere importanti aggiornamenti per l'accesso alla quota 100 del personale della scuola attraverso una nuova circolare pubblicata dal Miur. Nel frattempo da un sondaggio commissionato da Manageritalia si riscontrano dubbi sulla reale efficacia della misura di prepensionamento al fine di far ripartire il turn over. Infine, dal PD giungono nuovi commenti sulla necessità di migliorare ...

Pensioni scuola ultime notizie - domani parte Quota 100 : come funziona - scadenze e come presentare domanda : Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato venerdì scorso la circolare con le indicazioni da seguire per presentare domanda per la nuova misura di pensionamento anticipato, Quota 100: i dipendenti della scuola che, al 31 dicembre scorso, possedevano i requisiti per aderire (vale a dire i 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di contributi versati) potranno fare domanda di pensionamento. Pensione, domande Quota 100: da domani fino ...

Pensioni : Q100 - per il comparto scuola istanze entro il 28 febbraio : L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha diramato le sue circolari esplicative per dare maggiori informazioni sulle modalità di inserimento delle domande di pensionamento con Quota 100 ed è subita partita la corsa alle istanze: più di 12 mila domande presentate in 4 giorni dall'entrata in vigore della misura in materia previdenziale anche se si attende la conversione in legge del maxi decreto. Pensione dal primo settembre per il comparto ...

Pensioni scuola ultime notizie - circolare Miur domande Quota 100 : ecco quando si potrà presentare : Un vero e proprio boom di domande quello per Quota 100, a giudicare dai dati relativi ai primi giorni post maxi decreto: come riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’, sinora sono giunte all’Inps ben 15.672 istanze per l’uscita anticipata dal lavoro (dati aggiornati alle ore 19 di ieri). E’ interessante rilevare come quasi un terzo delle domande (5.098) siano state presentate da dipendenti pubblici. Fin ...

Pensioni quota 100 - nella scuola tanto scetticismo : previste solo 10 mila adesioni : Il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato il cosiddetto "decretone" su reddito di cittadinanza e su quota 100 : al di là degli entusiasmi espressi dal Governo, da parte del personale della ...

Dalle Pensioni alla scuola la 'manovra del popolo' non pensa ai disabili : Caro direttore, ho deciso di scrivere questo articolo, dati ufficiali alla mano, per chiarire cosa comporterà realmente la 'manovra del popolo' per un disabile: un'illusoria chimera. A partire Dalle ...

Scuola - Pensioni - lavoro e Legge di Bilancio 2019 : manifestazione unitaria a Roma il 9 febbraio : Cgil, Cisl e Uil hanno programmato una grande manifestazione unitaria per il prossimo 9 febbraio 2019 (a Roma) al fine di sostenere la piattaforma unitaria che contiene le proposte per cambiare le scelte dell’Esecutivo e per aprire un confronto serio e di merito. manifestazione unitaria a Roma indetta da Cgil, Cisl e Uil per il prossimo 9 febbraio In una nota unitaria pubblicata dalle tre confederazioni si Legge che ‘Cgil, Cisl, Uil ...

Scuola : con 'Quota 100' si abbassa l'assegno Pensionistico : Questo perché , uscendo prima dal mondo del lavoro , si avrebbe la possibilità di far valere meno anni di contributi , con il risultato di una riduzione sul valore del trattamento di quiescenza. Una ...

Pensioni scuola sempre in regime speciale - insegnanti trasferiti a servizio amministrativo : Sembra che governo e Commissione Europea abbiano tracciato la strada giusta per un probabile accordo sulla manovra di Bilancio. Il governo pare intenzionato ad assecondare i diktat europei, portando al 2,04 il deficit della manovra, che poi è stato il pomo della discordia tra vertici europei ed esecutivo. Se davvero Bruxelles darà il via libera alla manovra, nulla ostacolerà più la nascita delle novità previdenziali che da tempo il governo Conte ...

Pensioni scuola 2019 - Miur : 15.000 docenti e 4.500 ATA : Come se non svolgessero una professione a rischio burnout e come se la categoria fosse tra le più giovani al mondo, anziché la più vecchia. Se questo provvedimento venisse approvato - spiega Di ...

Pensioni - i tempi della scuola non combaciano con quelli della riforma : Come se non svolgessero una professione a rischio burnout e come se la categoria fosse tra le più giovani al mondo, anziché la più vecchia." e cosi, sempre Pacifico, conclude: "Noi però non ci ...

Pensioni - i tempi della scuola non combaciano con quelli della riforma : Le notizie sull'anticipo Pensionistico in via di approvazione non sembrano essere tra le più rosee visto che uno degli esponenti maggiori del Ministero del Lavoro, il sottosegretario Claudio Durigon, ...

Pensioni - domanda di cessazione entro il 12/12 : precisazioni sulla scuola : Ultime notizie 6/12 – Ancora pochi giorni a disposizione per il personale della scuola al fine di presentare la domanda di cessazione dal servizio. Si ha infatti tempo fino al prossimo mercoledì 12 dicembre per presentare la domanda di pensionamento. Vediamo alcune precisazioni importanti su questo argomento. Personale della scuola: domanda di cessazione volontaria entro il 12 dicembre (valido per le dimissioni volontarie e quelle di ...

Pensioni scuola ultime notizie : effetto Quota 100 rinviato al 2020 per 20mila docenti : Il quotidiano ‘Il Sole 24 Ore’ ha dedicato la prima pagina del numero odierno di lunedì 3 dicembre, alla scuola ed in particolare alle Pensioni con Quota 100 per il personale scolastico. Non ci sarà il grande esodo dalla scuola, scrive il giornale economico, visto che le finestre di uscita Pensionistica del pubblico impiego porterà i dipendenti statali ad uscire a settembre 2019: l’impatto sul comparto scuola sarà limitato, in ...