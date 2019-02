ilfattoquotidiano

: A me pare una posizione ufficiale (vista la fonte e considerato che #Smeriglio è rimasto saldamente al suo posto do… - ivanscalfarotto : A me pare una posizione ufficiale (vista la fonte e considerato che #Smeriglio è rimasto saldamente al suo posto do… - MarceVann : RT @MPenikas: FQ: Pd, Giachetti: “Alleanza con LeU? No, ci ha distrutto per 5 anni. D’Alema brindava con Speranza per No referendum” https… - f_ronchetti : RT @Cascavel47: Pd, Giachetti: “Alleanza con LeU? No, ci ha distrutto per 5 anni. D’Alema brindava con Speranza per No referendum” https://… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) “Ho sentito parlare di politica delle alleanze e del ritorno all’Ulivo. Pensiamo davvero che il nostro futuro sia tornare al passato? Io mi sono arrovellato e rischio di impazzire. Ma con chi facciamo queste alleanze? Sarà utile farlo sapere ai nostri elettori? Pensiamo di far rientrare quelli che ci hannoper 5(Liberi e Uguali, ndr). Senza di noi”. E’ il durissimo monito lanciato da Roberto, candidato alla segreteria dem, durante il suo intervento alla convenzione nazionale del Pd.Svariate le staffilate del deputato Pd, in primis ai sostenitori del No al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016: “Ci sono tante ragioni per cui abbiamo perso le elezioni. Per esempio, perché per 5il nostro racconto sulle cose che facevamo era molto peggio di quello che facevano i nostri avversari. I comitati per il No al referendum non li hanno fatti Berlusconi, ...