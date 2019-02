Il punto sui lavori della Torino-Lione tra tempi e costi

DNCA Finance - il punto settimanale sui mercati : Jerome Powell si è arreso, un po' davanti a Donald Trump ma anche di fronte ai mercati finanziari e alla nebbia economica che caratterizza l'economia statunitense a causa della mancanza di ...

Alessia Marcuzzi a DM : «Vi do uno scoop : Flavia Vento potrebbe tornare. punto sui giovani dell’Isola. Il cannagate ha fatto bene a noi e a Striscia» : Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi è carica. Le polemiche sul cannagate dello scorso anno, spiega, hanno finito per rafforzarla e ora è pronta per la sua quinta edizione da conduttrice dell’Isola dei Famosi. DavideMaggio.it l’ha incontrata a ridosso della partenza reality show sulla sopravvivenza per saperne di più su quel che accadrà di nuovo e di diverso su Canale 5 a partire da giovedì 24 gennaio 2019. Ecco cosa ci ha ...

Reddito di cittadinanza : il punto sui beneficiari e 3 requisiti per integrare le pensioni : Il Reddito di cittadinanza è il caposaldo del M5S e sarà realtà a partire dall'inizio del primo quadrimestre 2019. L'importo e la modalità con cui questa forma di tutela, atta ad arginare le disuguaglianze economiche presenti nel nostro paese, sono soggette a delle disposizioni fortemente volute dal Movimento 5 Stelle proprio per evitare azioni poco nobili. Ci sono dei paletti e delle indicazioni ferree con cui lo Stato si impegna ad erogare un ...

Migranti - Toninelli convoca 3 presidenti Autorità portuali : “Disappunto per le dichiarazioni alla stampa sui porti aperti” : convocati dal ministero dei Trasporti per una richiesta urgente di “chiarimenti”. I presidenti della Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, del Mare Adriatico settentrionale e del Mar Tirreno centrale sono stati chiamati per un colloquio al dicastero guidato dal grillino Danilo Toninelli per spiegare le loro dichiarazioni dei giorni scorsi, quando, interpellati dalla stampa sul caso delle navi ong bloccate nel ...

Caso Wanda Nara - si accendono i riflettori sui rinnovi ‘farsa’ : servono modifiche al regolamento - si prenda spunto dall’NBA : La prassi di chiedere fantomatici rinnovi di contratti che in realtà hanno scadenze lunghissime deve terminare, per il bene del nostro amato calcio Il Caso Icardi, con la moglie Wanda Nara scatenata in tv e sui social, ha riacceso l’attenzione su uno dei problemi più assurdi del calcio moderno: quello dei rinnovi ‘farsa’. Contratto: “regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro ...

Vado Ligure - si dà fuoco a 18 anni nello stesso punto dove si suicidò il padre : Si è data fuoco questa mattina a Vado Ligure , Savona, , nello stesso piazzale in cui, nel 2013, si era suicidato il padre. La ragazza, 18 anni appena compiuti, è in gravi condizioni all'ospedale di ...

Sisma - il punto della Fillea Cgil apre nuovi scenari sui cantieri : «Emergono altre gravi anomalie» : Tanti quindi i temi sul tavolo, anche già noti alla cronaca: zone rosse ancora inaccessibili, denuncia di illegalità nei cantieri , sia delle sae che ad esempio nel campus di Unicam, , ditte non in ...

Confitarma e ABI fanno il punto sui crediti deteriorati : La confederazione degli armatori Confitarma e l'associazione dei banchieri ABI tornano a parlare di crediti deteriorati e della gestione dei rischi, alla luce dei finanziamenti destinati al settore ...