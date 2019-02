Anticipazioni U&D | si avvicina la scelta di Teresa | Andrew e Antonio sono in villa

Anticipazioni U&D : baci piccanti tra Luigi e Irene - Natalia scarica Ivan : Qualche giorno fa è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Nel programma delle reti Mediaset i colpi di scena non sono mai mancati ed a questa regola non scritta di U&D non si è sottratta la puntata registrata il 31 gennaio. Infatti, le Anticipazioni parlano di un inaspettato bacio ''piccante'' tra Luigi e Irene che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico ...

Anticipazioni U&D trono classico : Luigi Mastroianni sarebbe pazzo di Valentina Galli : Le Anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne relative alle puntate registrate ieri, 31 gennaio, riportano interessanti novità soprattutto su Luigi Mastroianni che, al momento, sembra il più confuso di tutti. Difatti, mentre Teresa Langella e Lorenzo Riccardi sono già in pausa in attesa delle rispettive scelte che andranno in onda in prima serata dal 15 febbraio, il 23enne catanese sta cambiando le sue preferenze ogni settimana. In ...

Anticipazioni U&D - oggi : Cerioli sceglie la Cirrincione : oggi pomeriggio, a partire dalle 14,40, torna in televisione una nuova puntata dedicata al trono classico di Uomini e donne. Secondo le Anticipazioni fornite da 'Witty tv', andrà in onda la scelta a sorpresa di uno dei tronisti. Stiamo parlando di Andrea Cerioli, che sceglierà con tanto di poltrone rosse e cascata di petali al centro dello studio di Maria De Filippi. Anticipazioni puntata odierna di Uomini e donne: la scelta di Cerioli è ...

Anticipazioni U&D del 31 gennaio : in onda l'attesa scelta di Andrea Cerioli (VIDEO) : Per il pubblico di Uomini e donne sono in arrivo delle puntate decisamente importanti dal punto di vista dei contenuti perché tratteranno le scelte dei tronisti in carica. Possiamo svelarvi che l'appuntamento in programma domani 31 gennaio sarà il primo di questa settimana dedicato al trono classico e sarà incentrato sulla fatidica scelta finale di Andrea Cerioli. Quest'ultimo si congederà dal programma rivelando il nome della persona con la ...

Anticipazioni U&D : la scelta di Teresa Langella dovrebbe andare in onda il 15 febbraio : Anche quest'anno il programma Uomini e Donne va in onda nel prime time di Canale 5. Tutti i fan della trasmissione sanno che in questa stagione del people show di Maria De Filippi c'è la novità delle scelte in onda in prima serata. Questo evento inizialmente era stato pensato solo per due tronisti, ma visto l'entusiasmo dei telespettatori è stato allargato anche agli altri tronisti che partecipano alla trasmissione. Al momento stando alle ...

Anticipazioni U&D trono classico : Lorenzo Riccardi è pronto per la scelta : Le Anticipazioni della puntata registrata il 26 gennaio scorso riportano succulenti novità relative al trono classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha innanzitutto presentato il nuovo tronista, Andrea Zelletta, un bel ragazzo di 25 anni originario di Taranto che lavora come modello. Il giovane, una volta entrato in studio, ha attirato su di sé subito le attenzioni di Tina Cipollari e, allo stesso tempo, anche di Claudia Dionigi ...

U&D Anticipazioni : «L'ho proprio odiato» - Giulia Cavaglià si sfoga dopo la scelta di Lorenzo : Giulia Cavaglià anticipa la scelta di Lorenzo Riccardi nella prossima puntata del trono classico di Uomini e Donne. Al magazine del dating show, la corteggiatrice ha infatti svelato che cosa è ...

Anticipazioni U&D - Maria fa preoccupare Lorenzo : 'Claudia ha guardato il nuovo tronista' : La puntata di Uomini e Donne registrata sabato 26 gennaio ha offerto come al solito tanti succosi dettagli e spunti polemici che appassionano i telespettatori di questo programma di Canale 5. La trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi si sta avviando verso la fine dei troni di Luigi Mastroianni, Ivan e Lorenzo Riccardi. Come più volte dichiarato dagli autori e della stessa conduttrice, le scelte avverranno entro il mese di febbraio e ...

Anticipazioni U&D : Luigi Mastroianni discute con Irene e si avvicina a Valentina : Arrivano le nuove Anticipazioni settimanali del trono classico di Uomini e Donne, ricche di sorprese e colpi di scena che solo lo show di Maria De Filippi sa regalare al suo pubblico. Ieri pomeriggio, infatti, è stata registrata una nuova puntata, in cui Luigi Mastroianni si è dovuto di nuovo scontrare con Irene Capuano e con il forte interesse che prova per la nuova corteggiatrice, Valentina Anna Galli. Le esterne Nel dettaglio, vi segnaliamo ...

Anticipazioni U&D trono classico : Lorenzo - pronto per la scelta - si lamenta di Claudia : Il 26 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata ai troni di Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez e Lorenzo Riccardi. Quest'ultimo è stato il vero protagonista della registrazione, avendo annunciato di sentirsi pronto per effettuare la sua scelta, prima di avere un battibecco con la corteggiatrice Claudia. Le esterne con Giulia e Claudia Lorenzo Riccardi ha rivelato che questa sarebbe stata la sua ultima registrazione in ...

U&D Anticipazioni : Lorenzo piange per Giulia - Luigi si riavvicina ad Irene : Oggi 26 gennaio negli studio Elios di Cinecittà in Roma si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne dove gli assoluti protagonisti sono stati Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Proprio questi ultimi hanno dimostrato di essere molto vicini alla scelta che sarà trasmessa a febbraio in prima serata su Canale 5. Lorenzo si commuove in esterna con Giulia Dalle anticipazioni su Uomini e Donne, si apprende che Lorenzo ha ...

Anticipazioni U&D : Lorenzo in lacrime per Giulia - Claudia ammette di essere stufa : Questo pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne trono classico, incentrata soprattutto sulle nuove vicende che riguardano il tronista Lorenzo Riccardi, tra i protagonisti indiscussi di questa edizione. Dopo aver messo in scena una finta scelta, per Lorenzo è giunto il momento di fare sul serio, dato che anche per lui sta per avvicinarsi il momento dell'epilogo finale. In questa puntata vedremo che il tronista si ...

Anticipazioni U&D : il modello Andrea è il nuovo protagonista del Trono Classico : Le imminenti scelte dei 4 protagonisti del Trono Classico, hanno portato la redazione di Uomini e Donne a selezionare dei volti nuovi per la versione giovani della trasmissione; nel corso della registrazione del 26 gennaio, infatti, è stata già presentata la prima new entry. Colui che ha preso il posto di Teresa Langella sulla poltrona rossa, si chiama Andrea e fa il modello; sul portale Witty Tv è stato caricato il video con il quale il ragazzo ...

Anticipazioni U&D - Andrea è il nuovo tronista ufficiale : 'Aspetto un amore folle' - Video : È tempo di nuovi tronisti a Uomini e Donne. In queste ore, sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Maria De Filippi, è stata caricata una breve clip di presentazione riguardante colui che sarà il prossimo protagonista del dating-show di Canale 5 che prenderà il posto di Andrea Cerioli. E, guarda caso, anche il nuovo protagonista del trono classico si chiama Andrea. Andrea, il nuovo tronista di Uomini e Donne: 'Sono ambizioso e ...